Gotovo polovicu objava na LinkedInu piše umjetna inteligencija

Ako ste u posljednje vrijeme imali osjećaj da su objave na vašem feedu postale generičke, predvidljive i nekako beživotne, niste jedini. Najnoviji podaci potvrđuju da svjedočimo pravoj eksploziji takozvanog AI slopa na društvenim mrežama.

LinkedIn + AI

Naime, tvrtka za detekciju umjetne inteligencije Pangram Labs provela je analizu više od milijun objava na različitim platformama, a rezultati su, najblaže rečeno, zabrinjavajući. Njihov izvještaj otkriva da je LinkedIn postao platforma najviše zasićena AI sadržajem, gdje je više od 40 posto svih dugih objava (preko 250 riječi) označeno kao potpuno generirano od strane umjetne inteligencije.

Iako objave s LinkedIna čine tek trećinu ukupno skeniranog materijala, one su odgovorne za čak 62 posto cjelokupnog AI sadržaja koji je sustav detektirao. Čini se da su korisnici, suprotno očekivanjima, najspremniji koristiti AI alate kako bi govorili u njihovo ime upravo u profesionalnom okruženju, gdje su objave vezane za njihov stvarni identitet.

Nisu samo poslovne mreže

Trend nije ograničen samo na poslovne mreže. Društvena mreža X također se suočava s ogromnim porastom automatiziranog sadržaja. Istraživanje je pokazalo da je gotovo polovica dužih članaka na toj mreži ili potpuno generirana umjetnom inteligencijom (23,9 posto) ili je nastala uz njezinu pomoć (22,9 posto).

To znači da je tek nešto više od polovice (53,2 posto) analiziranih članaka na X-u u potpunosti napisao čovjek. S druge strane spektra nalaze se platforme poput Substacka, s oko 10 posto AI sadržaja, te Reddita, gdje je čak 98 posto odgovora djelo ljudskih korisnika, što ukazuje na to da se ležernije i anonimnije platforme i dalje opiru automatizaciji.