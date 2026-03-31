Instagram uvodi pretplatu

Meta je, čini se, odlučila slijediti primjer Snapchata i drugih društvenih mreža te uvesti novi model pretplate za svoju najpopularniju platformu. U tijeku je testiranje usluge Instagram Plus, koja po vrlo niskoj cijeni nudi niz ekskluzivnih funkcija namijenjenih najaktivnijim korisnicima, s posebnim fokusom na Stories.

Što nudi Instagram Plus?

Prema snimkama zaslona koje su se pojavile na internetu i koje je potvrdio glasnogovornik Mete, pretplata na Instagram Plus otključava nekoliko korisnih opcija za Storyje. Jedna od najzanimljivijih je "tory Ghost Mode, odnosno mogućnost da pregledate nečiji Story, a da se pritom ne pojavite na popisu gledatelja. Pretplatnici će također dobiti uvid u to tko je i koliko puta ponovno pogledao njihove objave te će moći pretraživati popis gledatelja.

Usluga donosi i mogućnost produženja trajanja Storyja za dodatna 24 sata, čime objava ostaje vidljiva ukupno 48 sati. Jednom tjedno korisnici će moći iskoristiti opciju Story Spotlight kako bi svoju objavu "pogurali" na vrh liste svojih pratitelja i osigurali joj veću vidljivost. Uz postojeću Close Friends listu, Plus korisnici moći će stvarati neograničen broj prilagođenih lista publike za dijeljenje sadržaja s točno određenim krugovima ljudi. Spominju se i "super srca" kao novi način reagiranja na objave.

Šira strategija i "pretplatizacija" društvenih mreža

Testiranje je za sada potvrđeno u nekoliko zemalja, uključujući Filipine, Meksiko i Japan. Cijena je prilično niska i kreće se oko jednog eura mjesečno, što sugerira da Meta cilja na široku bazu korisnika, a ne samo na profesionalne kreatore. Ovaj model podsjeća na uspjeh usluge Snapchat+, koja je privukla milijune pretplatnika i postala važan izvor prihoda za tvrtku.

Za razliku od pretplate Meta Verified, koja je usmjerena na zaštitu identiteta i podršku kreatorima, Instagram Plus je zamišljen kao usluga koja svakodnevnim korisnicima nudi poboljšano iskustvo. S obzirom na to da Instagram ima oko tri milijarde aktivnih korisnika, čak i mali postotak konverzije na pretplatu od jednog eura mogao bi generirati stotine milijuna eura dodatnog godišnjeg prihoda. Ovim potezom Meta nastavlja diverzificirati svoje poslovanje i smanjivati ovisnost o prihodima od oglašavanja, slijedeći opći trend "pretplatizacije" koji su već prihvatile platforme poput X-a, Telegrama i Discorda.