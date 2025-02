Meta pod dodatnom istragom Trumpove administracije

Nedavna odluka Mete da smanji sustave za moderiranje sadržaja dovela je do neočekivanih posljedica jer je tvrtka sada pod povećanom pažnjom Trumpove administracije. Strategija koja je trebala pridobiti naklonost nove administracije umjesto toga potaknula je novu istragu koja komplicira položaj tehnološke tvrtke, a i drugih društvenih mreža

Sve je počelo prošlog mjeseca kada je izvršni direktor Mark Zuckerberg obavio smanjivanje infrastrukture za moderiranje sadržaja kako se činilo kao pokušaj pridobivanja naklonosti nadolazeće Trumpove administracije i izbjegavanja potencijalnih novih regulativa. Drugi su to protumačili i kao odluku iz praktičnih razloga. Korisnici Facebooka u SAD-u većinom naginju konzervativnim stavovima, i redovito su se žalili da se njihove objave neispravno uklanjaju. Uglavnom, Zuckerberg je odlučio zadržati sustave za moderiranje samo za ozbiljne probleme poput terorizma i iskorištavanja djece.

Korak dalje da se bude bliže

Godinama su republikanci kritizirali Metu zbog navodnog uklanjanja ili smanjivanja vidljivosti objava koje izražavaju konzervativna stajališta. Istraživanja su pokazala da se konzervativne objave doista češće uklanjaju, iako studije to pripisuju češćim kršenjima pravila, a ne pristranosti u sustavima provođenja pravila. Nema dvojbe da su zbog svih tih kritika Metini napori da se približi konzervativnim perspektivama proširili i izvan sustava moderiranja. Tvrtka je implementirala nove smjernice o govoru vezanom za transrodne osobe koje kritičari opisuju kao dehumanizirajuće, okončala inicijative za zapošljavanje koje potiču raznolikost i uklonila Pride teme iz svoje aplikacije za razmjenu poruka.

Izgledalo je kao dobra odluka, ali...

Ove promjene prvotno su pokazale znakove uspjeha. Trump je izrazio odobravanje za smanjeno moderiranja sadržaja dok je potpredsjednik J.D. Vance kritizirao europske regulative, uključujući Akt o digitalnim uslugama i Akt o digitalnim tržištima. Europski regulatori počeli su preispitivati inicijative za sigurnost umjetne inteligencije, uključujući onu koja bi stvorila pravnu odgovornost za tvrtke kada njihovi sustavi umjetne inteligencije uzrokuju štetu.

Kombinaciju Trumpovog odobravanja i Vanceove podrške u vezi s međunarodnim regulativama moglo se protumačiti da znači da je Meta u dobrim odnosima s trenutnom vlasti. No to su bile samo Zuckerbergove nade. Visoki dužnosnik Trumpove administracije rekao je za Rolling Stone prošlog mjeseca: "Potrebno je još mnogo ulizivanja. Mora se dokazati. To je dobar početak, ali ne može samo pucnuti prstima i učiniti da prošlost nestane."

FTC najavio istragu o "cenzuri"

Federalna trgovinska komisija (FTC) ovih je dana najavila istragu o cenzuri na online platformama. Predsjednik FTC-a Andrew Ferguson izjavio je da agencija traži mišljenje javnosti o "cenzuri velikih tehnoloških tvrtki", koju je opisao kao "neameričku" i "potencijalno ilegalnu". Zahtjev agencije obuhvaća širok raspon usluga, definirajući tehnološke platforme kao "društvene mreže, dijeljenje videozapisa, dijeljenje fotografija, dijeljenje vožnji, planiranje događaja, internu ili eksternu komunikaciju ili druge internetske usluge". Istraga posebno traži informacije o tome kako su korisnici bili "oštećeni" kada su platforme ograničavale njihovu mogućnost dijeljenja ideja.

Nema znaka da će istraga stići daleko

Iako istraga FTC-a započinje s ambicioznim ciljem, nema znaka da će stići daleko. Prvi amandman pruža privatnim tvrtkama slobodu u određivanju sadržaja koji će objavljivati, a Odjeljak 230 Zakona o pristojnosti u komunikacijama nudi zaštitu za odluke o uklanjanju sadržaja. Prošle godine suci Vrhovnog suda naznačili su da moderiranje sadržaja platformi spada pod zaštitu Prvog amandmana, iako na tehnički, neobvezujući način. Međutim, istraga služi političkim svrhama izvan svog pravnog temelja. Ferguson je može koristiti za isticanje spornih uklanjanja sadržaja da održi pritisak na platforme poput Mete da ograniče intervencije u politički sadržaj.

DSA kao podložak?

Zanimljiva kontradikcija, koju primjećuje ThePlatformer, u Fergusonovoj istrazi je da su mjere transparentnosti koje traži već propisane Aktom o digitalnim uslugama, EU regulativom koju je potpredsjednik Vance nedavno kritizirao. DSA zahtijeva da platforme poput Mete objavljuju detaljne izvještaje o moderiranju sadržaja, objašnjavaju korisnicima zašto su objave uklonjene ili računi suspendirani te otkrivaju informacije o automatiziranim alatima za moderiranje.

Za razliku od Fergusonove istrage, koja se čini usredotočenom na odabrane primjere koji favoriziraju jednu političku perspektivu, DSA zahtijeva sveobuhvatno, kontinuirano izvještavanje o postupcima moderiranja sadržaja na svim platformama.

Musk traži prilagodbu

Dok se Meta suočava s ovim ispitivanjem, X ima primjetno drugačiji pristup moderiranju sadržaja. Platforma je zabranila novinare, blokirala poveznice na konkurentske usluge i ograničila distribuciju dokumenata vezanih za izbore. Nedavno je Elon Musk ljutito izjavio da će prilagoditi alat platforme za korisničko moderiranje nakon što su korisnici promicali stavove o Ukrajini s kojima se osobno ne slaže.