Otkako je ukinuo potrebu za pozivnicama, BlueSky utrostručio broj korisnika

BlueSky se nametnuo kao zanimljiva alternativa X-u, no i dalje nije uspio približiti se najsnažnijem konkurentu, Instagramovoj aplikaciji Threads, koja je u igru ušla s daleko jačim zaleđem

Društvena mreža BlueSky nastala je kao alternativa Twitteru. Kako bi dobili na popularnosti u početku su se poslužili starim trikom: za prijavu su bile potrebne pozivnice, što je tu mrežu činilo donekle "ekskluzivnom". Kao takva, kroz sustav je pozivnica ona do sada uspjela prikupiti ne baš prevelik broj aktivnih korisnika. Kako navodi SimilarWeb, na Androidu su imali tek oko 600 tisuća korisnika te manje od milijun posjeta s web sučelja dnevno.

Skok interesa

No, čini se kako im se stvaranje umjetne potražnje za pozivnicama, pa potom i ukidanje potrebe za njima ipak donekle isplatilo. Prije samo tjedan dana BlueSky je objavio da račun na njihovom servisu može otvoriti bilo tko, a to je dovelo do "eksplozije" broja korisnika. Sami kažu da su u prvim danima otvorenog pristupa privukli oko milijun novih korisnika, a na vrhuncu popularnosti prošloga su tjedna zabilježili oko 2 milijuna aktivnih korisnika na Androidu te više od 2 milijuna posjeta preko web sučelja.

Očekivano, u narednim je danima interes pomalo počeo jenjavati, ali je i dalje na značajno višim razinama nego što je to bio početkom veljače, kada su za pristup BlueSkyu još bile potrebne pozivnice.

SimilarWeb

Daleko od konkurenata

No, kada podatke o posjetama i korištenju aplikacije BlueSkya stavimo u kontekst, vidjet ćemo da je ta alternativna društvena mreža i dalje vrlo daleko od svojih glavnih konkurenata – odnosno, bit će joj potrebno daleko više od ukidanja pozivnica kako bi se uopće približila vodećima.

Naime, kada je SimilarWeb na svoje grafikone s brojem aktivnih dnevnih korisnika dodao Instagramov Threads, linija koja predstavlja BlueSky počela se činiti vrlo minornom. Threads, naime, bilježi oko 15 milijuna aktivnih dnevnih korisnika (samo na Androidu).

SimilarWeb

Za dodatni kontekst, "odzumirali" su još malo pa na grafikon dodali i X (bivši Twitter). Tada su i Threadsovi podaci postali sitni: X trenutačno bilježi oko 90 milijuna aktivnih korisnika na Androidu. Na ovom grafičkom prikazu, pak, broj korisnika BlueSkya čini se tek kao statistička pogreška, istaknuta uz samu X os te s tek jedva zamjetnim skokom u proteklim danima.