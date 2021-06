Rock legenda Roger Waters odbio Facebookovu ponudu i mnogo novca za kultnu pjesmu

Član nekadašnjih Pink Floyda prilično je grubo odbio Marka Zuckerberga i želju Facebooka da u svojem novom oglasu koriste njegovu poznatu skladbu Another Brick in the Wall

Kultna skladba Pink Floyda iz 1979. godine, Another Brick in the Wall, trebala se pojaviti kao pozadinska glazba u novoj Facebookovoj reklami za njihovu društvenu mrežu Instagram. No, kada je Facebook pokušao ishoditi autorska prava za nju, stvar je zapela na njezinom autoru – legendarnom rockeru Rogeru Watersu.

Waters je ovoga tjedna novinarima ispričao kako ga je prije nekoliko dana kontaktirao osobno Mark Zuckerberg, nudeći mu za korištenje ove skladbe u reklami "velik, velik iznos novca". A kada netko poput Watersa, tko je "težak" preko 300 milijuna dolara, kaže da je riječ o zaista ogromnom novcu, ne želimo niti zamišljati koliko je Zuckerberg bio spreman platiti samo da iskoristi jednu od najpoznatijih rock himni svih vremena.

Roger Waters (foto: alterna2)

Odbijenica "biranim riječima"

Međutim – britanski je glazbenik potpuno negativno reagirao. Glatko je odbio Facebookovu ponudu, uz poneku popratnu psovku ("F**k you. No f***in' way", navodno je bio njegov izravni odgovor). Waters je i otprije poznat po tome što svoju glazbu na korištenje ustupa samo u svrhe za koje procijeni da su "dobre" – a Facebook to, prema njegovom mišljenju, nije.

Svoje odbijanje Zuckerbergove velikodušne ponude pojasnio je tako što je govorio o tome kako Facebook i Instagram imaju preveliku moć, kako cenzuriraju slobodan govor, a pogotovo priču o Julianu Assangeu, kojem je i bio posvećen okrugli stol na kojem je Wates sudjelovao.

"Taj mali p***ek je počeo sa stranicom na kojoj se ocjenjuje izgled djevojaka. Njoj ću dati 4 od 5, ova je ružna, dat ću joj 1… I onda je on dobio toliku moć! Sada je jedan od najmoćnijih idiota na svijetu", oštar je bio glazbenik prema vlasniku Facebooka. Zuckerberg se nije oglasio po ovom pitanju, niti je poznato koju će pjesmu koristiti u spornom oglasu za Instagram.