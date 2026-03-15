Meta navodno razmatra otpuštanje 20% zaposlenika radi ulaganja u AI

Prema novim izvješćima, matična tvrtka Facebooka mogla bi otpustiti više od 15.000 ljudi kako bi kompenzirala agresivnu potrošnju na AI infrastrukturu. Kompanija je izvješća nazvala špekulativnima

Prema pisanju Reutersa, kompanija Meta razmatra veliki val otpuštanja koji bi mogao zahvatiti 20% ili više ukupne radne snage tvrtke. Ako se ova izvješća pokažu točnima, to bi bio jedan od najvećih rezova u tehnološkom sektoru posljednjih godina.

Ova otpuštanja mogla bi pomoći matičnoj tvrtki Facebooka da kompenzira svoju agresivnu potrošnju na infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, kao i na akvizicije i zapošljavanje stručnjaka iz istog područja. Prema nedavnoj prijavi, Meta je na dan 31. prosinca zapošljavala gotovo 79.000 ljudi, što znači da bi otkaz moglo dobiti više od 15.000 zaposlenika. Izvorna vijest objavljena je na portalu TechCrunch, koji je zatražio komentar od Mete. Glasnogovornik tvrtke izjavio je za Reuters da je njihova priča "špekulativno izvještavanje o teoretskim pristupima".

Izvješće dolazi u trenutku kada su mnoge tehnološke tvrtke, od kojih je posljednja Block, najavile opsežna otpuštanja za koja tvrde da su nužna jer umjetna inteligencija automatizira sve više poslova. Međutim, neki analitičari, pa čak i rukovoditelji poput Sama Altmana iz tvrtke OpenAI, sugerirali su da su mnogi od ovih rezova zapravo "AI-washing", odnosno da rukovoditelji koriste umjetnu inteligenciju kao izgovor za pokrivanje drugih problema, poput prekomjernog zapošljavanja tijekom pandemije.

Iako Meta nije službeno potvrdila planove, ovakve vijesti unose dodatnu nesigurnost na tržište rada u tehnološkom sektoru, koje se već suočava s velikim promjenama potaknutim brzim razvojem i primjenom umjetne inteligencije.