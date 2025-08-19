Obriši mailove, štedi vodu? Britanske vlasti imaju kontroverzan prijedlog

Britanska Nacionalna grupa za sušu predlaže brisanje starih mailova i fotografija s oblaka kao mjeru uštede vode, no stručnjaci upozoravaju da je učinak zanemariv te da postoje daleko efikasnije metode

Sandro Vrbanus utorak, 19. kolovoza 2025. u 06:30

Britanska Nacionalna grupa za sušu (National Drought Group), radno tijelo britanskih vlasti pod Agencijom za zaštitu okoliša, suočena s dugotrajnim sušnim razdobljem i niskim razinama vode u rezervoarima, uputila je javnosti apel za štednju vode. Ne bi to bilo ništa neobično u sušnim razdobljima, u kojima treba na umu imati potrošnju pitke vode, da njihove preporuke ne uključuju i jedan nekonvencionalan savjet: brisanje starih e-mailova i fotografija.

U preporukama doslovno, na samom dnu stranice, pod naslovom "Kako uštedjeti vodu kod kuće", stoji savjet: "Izbrišite stare e-mailove i slike jer podatkovni centri zahtijevaju velike količine vode za hlađenje svojih sustava". Ova je mjera predložena prošloga tjedna kada je nestašica vode uslijed suše proglašena "nacionalno značajnim incidentom" na razini Ujedinjenog Kraljevstva

Zanemariv utjecaj

Unatoč dobroj namjeri, preporuka je očekivano naišla na skepsu u javnosti, pogotovo u onom dijelu koji je vičniji tehnologijama. Mnogi su je odmah uzeli "na zub" i kritizirali nelogičnost, pa i izvrgnuli ruglu samu ideju da bi takva aktivnost mogla biti od pomoći. Glavni prigovor leži u tome što je količina vode koja se uštedi brisanjem nekoliko datoteka jednog korisnika u svakom pogledu zanemariva u usporedbi s ukupnom potrošnjom podatkovnih centara.

Naime, samo skladištenje podataka nije proces koji troši najviše resursa – obrada podataka, izvođenje modela umjetne inteligencije, pa čak i procesi traženja i brisanja datoteka, utrošili bi više energije, a posredno i vode – negoli bi se uštedjelo brisanjem ponekog megabajta ili gigabajta s cloud servisa.

Podatkovni centri "žedni" su vode, ali brisanjem mailova im nećemo baš značajno smanjiti potrošnju

Kritičari također tvrde da ovakav savjet neopravdano prebacuje odgovornost za problem s velikih tehnoloških korporacija na korisnike, čiji je pojedinačni doprinos minoran. Dodatni problem predstavlja i činjenica da ne postoji jamstvo da bi se podaci britanskog korisnika nalazili u podatkovnom centru na teritoriju Ujedinjenog Kraljevstva, što znači da njihovo brisanje ne bi imalo vrlo vjerojatno nikakvog utjecaja na lokalne zalihe vode – one koje se apelom pokušava spasiti.

Postoje učinkovitije metode

Stručnjaci i tvrtke za opskrbu vodom, pa čak uključujući i članove Nacionalne grupe za sušu, naglašavaju da postoje daleko izravnije i učinkovitije metode uštede vode koje građani mogu primijeniti kod kuće. Umjesto fokusiranja na digitalno "čišćenje", preporučuju se provjerene mjere koje imaju mjerljiv i trenutačan učinak na smanjenje potrošnje – primjerice kraće tuširanje, popravak slavina koje cure, korištenje perilica rublja i posuđa samo kada su pune te zalijevanje vrtova prikupljenom kišnicom umjesto vod vodom iz slavine.



