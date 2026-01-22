OpenAI obećava da njihovi podatkovni centri neće povećavati cijene struje ni potrošnju vode

OpenAI navodi da će smanjiti korištenje vode i platiti nadogradnje energetske infrastrukture potrebne za napajanje svojih podatkovnih centara. Ističu da će se ponašati „kao dobri susjedi“, osvrćući se tako izravno na sve veći otpor AI projektima uslijed rasta računa za komunalne usluge.

„Obvezujemo se da ćemo sami snositi troškove energije, kako naše poslovanje ne bi povećavalo cijene električne energije“, poručili su iz OpenAI-a.

Obećali su pritom da će surađivati s lokalnim zajednicama kako bi se smanjio utjecaj njihovih podatkovnih centara Stargate. Iako OpenAI nije objavio konkretne detalje, tvrde da njihovi planovi uključuju korištenje vlastitih izvora energije ili financiranje nadogradnji lokalne elektroenergetske mreže.

Što se tiče problema velike potrošnje vode koja se koristi za hlađenje podatkovnih centara, iz OpenAI-a kažu da bi se to moglo riješiti određenim inovacijama u sustavima hlađenja vodom i dizajnu AI sustava. O kakvim je točno inovacijama riječ, trenutno nije poznato.