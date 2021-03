Razer objavio svoje klimatske ciljeve

Razer je objavio plan kojim želi uveliko smanjiti svoje emisije ugljičnog dioksida, odnosno postati ugljično neutralan do 2030. godine.

Kako se navodi na Razerovoj stranici, njihovi će uredi na globalnoj razini raditi na obnovljivoj energiji do 2025. godine, dizajnirat će proizvode s manje zagađenja te će smanjiti emisije iz svojih proizvodnih procesa. Razer također pokušava smanjiti količinu otpada uklanjanjem plastike za jednokratnu upotrebu i prelaskom na biorazgradivu ambalažu za svoje proizvode.

Razer je samo jedna u nizu tehnoloških tvrtki koja planira smanjiti svoje emisije ugljičnog dioksida. Naime, Razerov se konkurent Logitech, također obvezao smanjiti zagađenje, pa tako od prošle godine stavlja na ambalažu proizvoda informacije o tome koliko će navedeni proizvod stvoriti ugljičnog dioksida tijekom cijelog svog vijeka.

No, Razer nije naveo detalje o tome koliki udio emisija zapravo želi smanjiti. Tvrtka je rekla u izjavi za The Verge da je smanjenje emisija okretanjem obnovljivim izvorima energije prioritet, no kada to nije moguće, tada će se osloniti na nadoknade poput sađenja šuma. Tako je Razer pokrenuo akciju za neprofitnu organizaciju Conservation International kojom želi spasiti milijun stabala prikupljanjem sredstava od prodaje plišanih igračaka i jastuka.