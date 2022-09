U Wyomingu će niknuti najveće postrojenje za izvlačenje CO2 iz atmosfere u svijetu

Američka kompanija CarbonCapture, koja razvija rješenja za izvlačenje ugljikovog dioksida iz atmosfere, objavila je početak suradnje s tvrtkom Frontier Carbon Solutions, koja razvija sustave za trajno skladištenje CO 2 u stijenama. Zajedničkim će snagama, potaknuti novom američkom regulativom naklonjenom klimatski održivim projektima, pokrenuti veliki projekt uklanjanja ugljikovog dioksida iz atmosfere. Krajnji im je cilj postići megatonske kapacitete do kraja ovog desetljeća, odnosno već 2030. godine iz atmosfere aktivno uklanjati 5 milijuna tona CO 2 godišnje.

Daleko najveći projekt do sada

Prvi korak ka tome bit će pokretanje relizacije projekta Bison, kompleksa smještenog u američkoj saveznoj državi Wyoming. Prvi moduli ovog modularnog i skalabilnog Direct Air Capture (DAC) sustava trebali bi biti instalirani do kraja sljedeće godine, a nakon toga će novi biti dodavani čim siđu s proizvodne linije, kažu iz CarbonCapturea.

Wyoming je odabran kao pogodna lokacija jer obiluje obnovljivim izvorima energije, kojima će se uklanjanje CO 2 iz atmosfere pogoniti, kao i zbog činjenice da lokalna regulativa omogućava povoljno okruženje za dugotrajnu pohranu ugljika u podzemnim stijenama.

Projekt Bison trebao bi tako zaživjeti do kraja 2023. i biti prvi tog tipa na području SAD-a. Financirat će se od prodaje ugljičnih "kredita", odnosno bonusa koje kompanije zagađivači mogu kupovati kako bi umanjili svoj ekološki otisak. Za razliku od ostalih (i često kontroverznih) primjera ugljičnih kredita, ovi bi bili izravno zaslužni za uklanjanje ugljikovog dioksida iz atmosfere, a ne samo za smanjenje emisija novih količina stakleničkih plinova.