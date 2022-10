Amazon će uložiti više od milijardu eura u nova električna dostavna vozila u Europi

Najveći svjetski internetski trgovac, Amazon, nastavlja s programom smanjenja svojeg ugljičnog otiska i radi na tome da do 2040. godine ispuni cilj o neto ugljičnoj neutralnosti. Još prije dvije godine u svoju su flotu počeli priključivati električna dostavna vozila, s najavama kako će se s tom inicijativom nastaviti na svim velikim tržištima na kojima posluju. Najnovije vijesti u istom tonu dolaze iz europskog ogranka Amazona, koji najavljuje kako će tijekom narednih pet godina izdvojiti još milijardu eura za kupnju električnih kombija i kamiona.

Već sada u europskoj floti imaju preko 3 tisuće električnih kombija, a do 2025. njihov će broj narasti na najmanje 10 tisuća. Osim kombija, u velikim gradskim središtima nastavit će se i s elektrifikacijom manjih dostavnih vozila, poput električni teretnih bicikala. Za sada ih Amazon koristi u više od 20 gradova diljem Europe, od Londona do Pariza, a do 2025. godine broj gradova s tim oblikom dostave bit će udvostručen.

Struja iz obnovljivih izvora

Treći smjer ulaganja u elektrifikaciju prijevoza bit će usmjeren ka kamionima. Prvih 20 potpuno električnih teretnjaka, koje će proizvesti Volvo, bit će pušteno u pogon do kraja godine u Njemačkoj. Nakon toga, širenje mreže bit će rapidno, pa će u narednih pet godina takvih kamiona biti oko 1.500 na europskim cestama.

Kako bi mogao puniti sva električna vozila, Amazon planira u gotovo svim svojim pogonima diljem Europe instalirati na tisuće punjača za kombije, kao i stotine specijaliziranih brzih punjača, namijenjenih vlastitim električnim kamionima. Punjenje baterije kamiona bi, kako navode, trebalo trajati oko dva sata. Struja za sve punjače dolazit će iz obnovljivih izvora.

Amazon kaže kako je još prošle godine dostigao razinu opskrbe svojih centara "čistom"" energijom od 85%, a ona će napajati baš sve njihove operacije do 2025. godine, od podatkovnih centara, preko trgovina, skladišta do ureda. Samo u Europi, kažu, trenutačno imaju više od 100 projekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.