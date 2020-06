Facebook u Brazilu omogućio plaćanje preko WhatsAppa, središnja banka ih zaustavila

Facebookov projekt u kojem će WhatsApp postati nešto poput međubankovne mobilne aplikacije za slanje i primanje novca jedan je od smjerova u kojem ova kompanija misli razvijati svoje usluge. Kasnije će, navodno, pokrenuti i digitalni novčanik te vlastitu kriptovalutu Libra, ali sve je to još podložno promjenama i ovisi o reakcijama tradicionalnih banaka i financijskih vlasti u raznim dijelovima svijeta.

Petljanje na tržište financijskih usluga i ovoga puta je Facebook dovelo u probleme, i to samo nekoliko dana nakon što su omogućili slanje i primanje novca preko WhatsAppa u Brazilu. Od ranije je ova usluga dostupna u Indiji, a kako je Brazil za WhatsApp drugo najveće tržište u svijetu, s preko 120 milijuna korisnika, odlučili su se novu uslugu lansirati i tamo. Dogodilo se to 15. lipnja, no nakon samo tjedan dana projekt je zaustavljen.

Lansirali bez dozvola

Zaustavila ga je brazilska središnja banka, uz objašnjenje da to čine kako bi "osigurali konkurentsku borbu na tržištu te brz, siguran, transparentan, otvoren i ekonomičan sustav plaćanja" u toj zemlji. Iza tog objašnjenja krije se pravi razlog zabrane prijenosa novca preko WhatsAppa – središnja je banka, naime, zabrinuta za privatnost korisnika, ali i za nelojalnu konkurenciju bankama koju Facebook predstavlja.

Dodatno, usluga je u Brazilu bila lansirana bez da je itko nadležne obavijestio o tome. Sada će ovaj slučaj završiti na sudu gdje će Facebook pokušati ishoditi odobrenje za nastavak rada svoje financijske usluge. Izjavili su kako će surađivati sa središnjom bankom i lokalnim partnerima kako bi skinuli trenutačnu blokadu. Sličan proces u Indiji je trajao gotovo dvije godine.