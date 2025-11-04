Taylor Sheridan i Peter Berg udružuju snage na filmu "Call of Duty"

Nakon što je osigurao prava za pretvaranje videoigre u epski film, Paramount je projektu pridružio dvojicu vrhunskih filmaša

Dunja Ivezić utorak, 4. studenog 2025. u 06:30
📷 Izvor: Youtube/EnjoyGames
Izvor: Youtube/EnjoyGames

Unatoč nedavnim naslovima o tome da je Taylor Sheridan napustio novi studio Davida Ellisona i prešao u NBCUniversal, ipak se čini da i dalje nije gotov s Paramountom s kojim je upravo potpisao jedan od najzvučnijih angažmana svoje karijere. Kreator serije Yellowstone udružio je snage s glumcem i redateljem Peterom Bergom s kojim će surađivati na razvoju i produkciji filma Call of Duty, u produkciji Paramounta i Activisiona.

Osim što će zajedno pisati scenarij, Berg i Sheridan će sudjelovati i u produkciji, dok će Berg preuzeti i redateljsku ulogu. Film bi trebao biti osmišljen tako da ispuni očekivanja goleme baze obožavatelja franšize poznate po akcijskim i vojnim operacijama, ali i tako da istovremeno privuče nove gledatelje. Budući da Call of Duty već više od 15 godina drži titulu najprodavanije franšize videoigara, a broji više od 500 milijuna prodanih primjeraka, očekivanja su već s ovim vijestima visoka, a pojavile su se i vijesti o potencijalnom proširenju franšize s više filmova ili čak serija.

Sheridan i Berg su dugogodišnji prijatelji i ranije su surađivali na filmovima Tragovi u snijegu (Wind River, 2017.) i Sve ili ništa (Hell or High Water, 2016.), koji je dobio četiri nominacije za Oscara, uključujući one za najbolji film i najbolji originalni scenarij. Osim toga, obojica su se redatelja ranije uspješno okušala u militarističkoj tematici, Berg s akcijskim filmom Jedini preživjeli (Lone Survivor, 2013.), a Sheridan sa serijom Lioness, pa njihov izbor za Call of Duty nije iznenađujuć.

Detalji radnje filma još nisu otkriveni, ali s obzirom na Paramountove recentne adaptacije igara u filmove (Sonic the Hedgehog, Super Mario Bros., A Minecraft Movie), zasad se možemo nadati još jednom blockbusteru. Prema ugovoru, Paramount će biti zadužen i za distribuciju filma, a izvršni direktor David Ellison je optimistično najavio projekt: „Ovom filmu pristupamo s istom nepokolebljivom predanošću izvrsnosti koja je vodila Top Gun: Maverick, osiguravajući da ispuni izuzetno visoke standarde koje ova franšiza i njezini obožavatelji zaslužuju.



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi