Taylor Sheridan i Peter Berg udružuju snage na filmu "Call of Duty"

Unatoč nedavnim naslovima o tome da je Taylor Sheridan napustio novi studio Davida Ellisona i prešao u NBCUniversal, ipak se čini da i dalje nije gotov s Paramountom s kojim je upravo potpisao jedan od najzvučnijih angažmana svoje karijere. Kreator serije Yellowstone udružio je snage s glumcem i redateljem Peterom Bergom s kojim će surađivati na razvoju i produkciji filma Call of Duty, u produkciji Paramounta i Activisiona.

Osim što će zajedno pisati scenarij, Berg i Sheridan će sudjelovati i u produkciji, dok će Berg preuzeti i redateljsku ulogu. Film bi trebao biti osmišljen tako da ispuni očekivanja goleme baze obožavatelja franšize poznate po akcijskim i vojnim operacijama, ali i tako da istovremeno privuče nove gledatelje. Budući da Call of Duty već više od 15 godina drži titulu najprodavanije franšize videoigara, a broji više od 500 milijuna prodanih primjeraka, očekivanja su već s ovim vijestima visoka, a pojavile su se i vijesti o potencijalnom proširenju franšize s više filmova ili čak serija.

Sheridan i Berg su dugogodišnji prijatelji i ranije su surađivali na filmovima Tragovi u snijegu (Wind River, 2017.) i Sve ili ništa (Hell or High Water, 2016.), koji je dobio četiri nominacije za Oscara, uključujući one za najbolji film i najbolji originalni scenarij. Osim toga, obojica su se redatelja ranije uspješno okušala u militarističkoj tematici, Berg s akcijskim filmom Jedini preživjeli (Lone Survivor, 2013.), a Sheridan sa serijom Lioness, pa njihov izbor za Call of Duty nije iznenađujuć.

Detalji radnje filma još nisu otkriveni, ali s obzirom na Paramountove recentne adaptacije igara u filmove (Sonic the Hedgehog, Super Mario Bros., A Minecraft Movie), zasad se možemo nadati još jednom blockbusteru. Prema ugovoru, Paramount će biti zadužen i za distribuciju filma, a izvršni direktor David Ellison je optimistično najavio projekt: „Ovom filmu pristupamo s istom nepokolebljivom predanošću izvrsnosti koja je vodila Top Gun: Maverick, osiguravajući da ispuni izuzetno visoke standarde koje ova franšiza i njezini obožavatelji zaslužuju.“