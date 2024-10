Najbolje fotografije kometa Tsuchinshan-ATLAS snimljene iz Hrvatske

Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) otkriven je početkom prošle godine u kineskoj zvjezdarnici Purple Mountain te nedugo zatim potvrđen u južnoafričkoj zvjezdarnici ATLAS, kada je bio na putu prema unutrašnjem Sunčevom sustavu. Prošloga mjeseca, 27. rujna, prošao je svoj perihel, na udaljenosti od 0,39 astronomskih jedinica ili 58 milijuna kilometara od Sunca, a nakon toga postao je dobro vidljiv sa Zemlje – barem iz krajeva bez svjetlosnog onečišćenja te uz korištenje teleskopa ili dalekozora.

Komet stoljeća

Komet A3 prošao je pored Zemlje na udaljenosti od 41,1 milijun kilometara, a 9. listopada bio je najsjajniji, s tada najvišom prividnom magnitudom od -4,9. Njegova orbita retrogradna je i zasad teško predvidiva. Ranije kalkulacije govorile su da će se on vratiti do Zemlje za oko 80 tisuća godina, no prema novijim podacima vjerojatnije je da u budućnosti bude izbačen iz Sunčevog sustava.

U svakom slučaju, riječ je o događaju kojem više nećemo svjedočiti, pa ga je mnoštvo fotografa htjelo ovjekovječiti. Snimljen je nedavno bio i iz orbite, a mi vam sada donosimo najbolje fotografije kometa Tsuchinshan-ATLAS koje su snimili domaći entuzijasti za astrofotografiju, što amateri, što profesionalci. Zbog dugog repa neki su ga već proglasili "kometom stoljeća" – je li taj nadimak opravdan, provjerite u nastavku.

Galerija: Tsuchinshan-ATLAS snimljen iz Hrvatske

Učka Dorian Hajdinjak

Istra, okolica Umaga Maja Kraljik

Mosor i Split Goran Leš

Rasinja Marko Posavec

Jarun, Otok ljubavi Božan Štambuk, www.bozanstambuk.com

Milengrad na brdu Ivanščica Božan Štambuk, www.bozanstambuk.com

Istra, okolica Umaga Maja Kraljik

Petehovac Matej Kus

Split Mia Erceg

Učka Mate Rajčić

Učka Luka Košić

Merenje (Prigorje) Željko Andreić

Velebit Davor Strenja

Zadar Davor Strenja

Ovim putem zahvaljujemo svim autorima na susretljivosti i ustupanju fotografija za objavu!