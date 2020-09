Amazon predstavio autonomni dron za nadzor unutrašnjosti doma

Maleni dron s kamerom, Ring Always Home Cam, može zamijeniti više nadzornih kamera u kući tako što leti od prostorije do prostorije i provjerava što se u njima događa

Oni koji imaju velike kuće ili stanove, ili raspored prostorija takav da ne mogu mnogo njih obuhvatiti iz jednog ugla, u slučaju da žele ugraditi videonadzor morat će se odlučiti na nabavku sustava s više kamera. No, zašto bi kupovali više kamera i instalirali ih po cijeloj kući, kada nova tehnologija nudi i bolje rješenje. Njega su se domislili u Amazonu i sinoć predstavili – Ring Always Home Cam, pametni sustav kućnog videonadzora s autonomnim dronom.

Ovaj uređaj zamišljen je tako da se postavi u kuću, a nakon što se odredi tlocrt životnog prostora i dron "nauči" njime letjeti, može poslužiti za daljinski videonadzor cijelog doma. Nadzorni dron može se uklopiti u sustav zaštite doma koji se prodaje pod markom Ring, pa ga se može aktivirati uz postojeći alarm ili sustav pasivnog nadzora prostora.

Na zahtjev korisnika ili automatski pokrenut alarmom, Ring Always Home Cam polijeće, uključuje kameru, te snima sve zadane mu prostorije, dok video putem mobilne aplikacije uživo šalje vlasniku kuće. Iz kompanije kažu kako je dron u letu dovoljno glasan da ga se jasno čuje, pa bi mogao poslužiti i za upozoravanje ili tjeranje nepoželjnih "gostiju", kao što to prikazuje i priloženi najavni video. Kućište mu je plastično i lagano, dok su rotori zaštićeni plastičnim rešetkama za sigurniji let. Ugrađena je i tehnologija za automatsko izbjegavanje prepreka.

Leteća nadzorna kamera prodavat će se za 250 američkih dolara, ali tek nakon što Amazon dobije sve potrebne certifikate za nju.

Novi Echo uređaji

Na istom virtualnom predstavljanju Amazon je sinoć najavio i novu generaciju pametnih zvučnika i uređaja pod markama Echo i Fire. Nabrojimo samo neke od njih:

Novi Echo pametni zvučnik (99 USD) u obliku kugle s bržim procesorom i snažnijim zvučnicima,

Novi Echo Dot četvrte generacije u obliku malo manje kugle, sa satom (59 USD) ili bez njega (49 USD),

Echo Show 10 ekran (249 USD) koji od sada podržava i Netflix te prati kretanje korisnika po stanu,

Fire TV Stick linija sa snažnijim hardverom i manjom potrošnjom energije.

Tu je i sasvim nova gamerska streaming usluga Luna, kojom Amazon želi konkurirati Googleovoj Stadiji, PlayStation Nowu ili Microsoftovom xCloudu. Prodavat će se u obliku pretplate za 6 dolara na mjesec, dok će posebni kontroler za nju koštati 50 dolara.