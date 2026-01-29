Čini se da ćemo još dugo igrati na PlayStationu 5

Iako se prema ranijim procjenama govorilo da će PlayStation 6 biti predstavljen 2027. ili 2028. godine, čini se da to ipak neće biti slučaj

Čini se da Sony planira dodatno produljiti životni ciklus PlayStationa 5, što znači da nećemo tako skoro vidjeti novu generaciju konzole.

Na to upućuje izvješće Davida Gibsona, višeg analitičara u tvrtki MST Financial, koji je analizirao poslovne rezultate Sonyja i njegove moguće buduće poteze. Prema njegovim procjenama, Sony u trećem kvartalu fiskalne godine bilježi snažne rezultate, s ukupnom prodajom od oko 9,81 milijardu eura, uz operativnu dobit od oko 872 milijuna eura.

Posebno se ističe igraći segment, u kojem je snažna prodaja igara održala stabilne rezultate. Gibson navodi kako bi upravo zbog toga financijski rezultati trećeg kvartala mogli nadmašiti očekivanja tržišta te zaključuje kako Sony onda nema razloga žuriti s novom generacijom konzole.

Iako nije bilo službene potvrde, prema klasičnom Sonyjevom ciklusu od 6-7 godina između generacija konzola, očekivalo se da će PlayStation 6 biti predstavljen već 2027 ili 2028. godine. To se proteklih godina poklapalo i s predviđanjima drugih analitičara, međutim, kako stvari za sada stoje, sve je izglednije da novu konzolu nećemo vidjeti tako skoro.