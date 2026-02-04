Nova generacija Xboxa mogla bi stići 2027. godine?

Čini se da je AMD spreman da Microsoft sljedeće godine predstavi novu generaciju Xboxa, no hoće li se to zapravo dogoditi, još nije sigurno

Matej Markovinović srijeda, 4. veljače 2026. u 14:23
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Microsoft još uvijek nije službeno otkrio kada planira predstaviti novu generaciju Xboxa, no najnovije izjave iz AMD-a upućuju da bi se to moglo dogoditi već 2027. godine.

“Razvoj Microsoftovog Xboxa nove generacije, koji će koristiti AMD-ov poluprilagođeni SoC, napreduje dovoljno dobro kako bi se podržalo predstavljanje 2027. godine“, izjavila je izvršna direktorica AMD-a, Lisa Su, tijekom predstavljanja financijskih rezultata tvrtke.

Iako ova kratka izjava ne potvrđuje da će Microsoft doista predstaviti novi Xbox 2027. godine, ona jasno pokazuje da je AMD tehnički spreman za takav scenarij. Drugim riječima, hardverska strana projekta već je u poodmakloj fazi i sve je u rukama Microsofta.

Inače, Microsoft je još prošle godine potvrdio strateško višegodišnje partnerstvo s AMD-om, u sklopu kojeg dvije tvrtke zajednički razvijaju čipove za čitav niz uređaja, uključujući, na kraju krajeva, novu generaciju Xboxa. Nova bi konzola trebala biti svojevrsni hibrid konzole i PC-ja, a i predsjednica Xboxa, Sarah Bond, još je prije izjavila da će nova generacija pružiti korisnicima visokokvalitetno iskustvo igranja.

U ovom kontekstu treba podsjetiti na glavnog konkurenta Xboxu, PlayStation. Naime, krajem siječnja objavljeno je izvješće koje navodi na to da Sony zbog snažnih brojki prodaje u igraćem segmentu nema razloga žuriti s novom generacijom konzola te da PlayStation 6 nećemo vidjeti tako skoro.

Više o tome u našem tekstu kojeg prilažemo.

 

