PlayStation 2 i dalje je najprodavanija konzola u povijesti

Čak 25 godina nakon službenog izlaska na tržište, PlayStation 2 i dalje je najprodavanija konzola u povijesti, a slijede ga Nintendo DS i Nintendo Switch

Matej Markovinović utorak, 25. studenog 2025. u 14:45
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

PlayStation 2 i krajem 2025. ostaje najprodavanija konzola u povijesti, s ukupno 160,01 milijuna prodanih primjeraka. No, ono što ovaj trenutak čini posebno zanimljivim, nije samo dugotrajan uspjeh stare „dvojke“, već i situacija koja se odvija ispod na ljestvici najprodavanijih konzola.

Prema najnovijim podacima koje je objavio TechGaged Research Team, 2025. je velika godina i za Sonyjevu aktualnu generaciju hardvera. Navodi se tako da je PlayStation 5 dosegnuo 82,53 milijuna prodanih jedinica, čime je postao jedna od najbrže rastućih Sonyjevih konzola i trenutno peti najprodavaniji PlayStation. Iza sebe je ostavio više starijih modela konzola, a sada se sve više približava prodajnim brojkama PSP-a i PlayStationa 3.

Prodaja PlayStationa 5 mogla bi se sada dodatno ubrzati, a sve zahvaljujući Black Fridayu i nadolazećoj blagdanskoj sezoni. Trgovci u većini regija pripremaju razne bundleove i promocije, što bi Sonyjevoj aktualnoj konzoli teoretski moglo omogućiti da i prije kraja godine postane druga najprodavanija Sonyjeva kućna konzola, odmah iza PlayStationa 2.

Treba spomenuti da su na globalnoj ljestvici samo tri konzole u povijesti probile granicu od 150 milijuna prodanih primjeraka, PlayStation 2, Nintendo DS i Nintendo Switch, a kako stvari sada stoje s prodajom konzola, pogledajte u nastavku.

📷 Screenshot: TechGaged
Screenshot: TechGaged

 



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi