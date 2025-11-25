Čak 25 godina nakon službenog izlaska na tržište, PlayStation 2 i dalje je najprodavanija konzola u povijesti, a slijede ga Nintendo DS i Nintendo Switch

PlayStation 2 i krajem 2025. ostaje najprodavanija konzola u povijesti, s ukupno 160,01 milijuna prodanih primjeraka. No, ono što ovaj trenutak čini posebno zanimljivim, nije samo dugotrajan uspjeh stare „dvojke“, već i situacija koja se odvija ispod na ljestvici najprodavanijih konzola.

Prema najnovijim podacima koje je objavio TechGaged Research Team, 2025. je velika godina i za Sonyjevu aktualnu generaciju hardvera. Navodi se tako da je PlayStation 5 dosegnuo 82,53 milijuna prodanih jedinica, čime je postao jedna od najbrže rastućih Sonyjevih konzola i trenutno peti najprodavaniji PlayStation. Iza sebe je ostavio više starijih modela konzola, a sada se sve više približava prodajnim brojkama PSP-a i PlayStationa 3.

Prodaja PlayStationa 5 mogla bi se sada dodatno ubrzati, a sve zahvaljujući Black Fridayu i nadolazećoj blagdanskoj sezoni. Trgovci u većini regija pripremaju razne bundleove i promocije, što bi Sonyjevoj aktualnoj konzoli teoretski moglo omogućiti da i prije kraja godine postane druga najprodavanija Sonyjeva kućna konzola, odmah iza PlayStationa 2.

Treba spomenuti da su na globalnoj ljestvici samo tri konzole u povijesti probile granicu od 150 milijuna prodanih primjeraka, PlayStation 2, Nintendo DS i Nintendo Switch, a kako stvari sada stoje s prodajom konzola, pogledajte u nastavku.