Autori Battlefielda 6 kažu da je remasteriranje starih mapa iznimno zahtjevan posao

Operation Firestorm je povratnička mapa u Battlefieldu 6 koju ćemo moći zaigrati u novom nastavku, no posao prerade je škakljiviji nego što se na prvu čini

Iako je testiranje Battlefielda 6 u svakom slučaju bilo uspješno, što dokazuje velik broj igrača koji su u nekoliko krugova sudjelovali, većina nije bila sretna izborom mapa. Naime, prikazane mape su bile mahom manjeg formata, a čak i one malo veće ugostile su tek par vozila. Zbog toga i zbog brže igrivosti mnogi su prigovarali da novi Battlefield više nalikuje na Call of Duty nego na serijal kojeg vole, čega su svjesni i developeri.

Kako su već ranije izjavili, konstantno rade na balansiranju igrivosti, pa će je navodno malo usporiti u skladu s temeljima ovog serijala, vozila će biti snažnija i neće ih biti lako uništiti kao što smo to radili u beta testiranjima.

Znamo i da nam Battlefield Studios priprema i veće mape na kojima će tenkovi, zrakoplovi i razna druga mehanizacija više doći do izražaja, kao i da autori remasteriraju mapu Operation Firestorm koju su igrači Battlefielda 3 hvalili na sva usta kao jednu od najboljih u čitavom serijalu.

Premda se na prvi pogled čini kako je prebacivanje mapa iz starih izdanja u nova jednostavno, DICE-ov direktor dizajna Shashank Uchil je u nedavnom intervjuu za portal PCGamesN izjavio da je posao iznimno kompleksan i da moraju biti sigurni da će nova mapa istovremeno biti prilagođena novom nastavku, kao i ispuniti očekivanja igrača na temelju ranijih iskustava.

„Kako da mapu napravimo destruktabilnom kao i sve ostale u igri? Kako da budemo sigurni da će mapa raditi s oružjima koja su drugačija od onih u Battlefieldu 3? Stvar je mnogo kompliciranija nego što ljudi misle“, poručuje Uchil.