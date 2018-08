Battlefield V odgođen do kraja studenog

Iako se do sada nismo bavili kontroverzama oko novog Battlefielda, one su vrlo vjerojatno imale utjecaja na odluku koju su EA i DICE danas prenijeli igračima. Od same najave bilo je priče o realizmu, odnosno njegovom nedostatku i prema mnogima, nepotrebnom forsiranju raznolikosti u vremenskom periodu u kojem ona ne pripada.

Ni razvoji tim ni izdavač nisu htjeli odustati od svoje vizije, te su nakon toga čak rekli kako im je žao što u Battlefield 1 nisu ubacili više raznolikosti (iako jesu, kroz ekspanziju In the Name of the Tsar). Osim toga im je jedan od glavnih ljudi, Patrick Söderlund, prije nešto više od dva tjedna, dao otkaz i nikad do sada predbilježbe nisu bile toliko loše.

Naravno da u službenoj izjavi ne stoji ništa od toga, kao ni činjenica da se EA vjerojatno ne želi ove godine uz novi COD natjecati s Red Dead Redemptionom 2, već se priča o dodatnom vremenu za popravljanje gameplay iskustva. Konkretnije, evo što je generalni menadžer DICE-a napisao:

"Tijekom ljeta je više desetaka tisuća igrača dobilo priliku zaigrati našu igru kroz zatvorena alfa testiranja, kao i na sajmovima E3 i Gamescom. Rekli ste nam da vidite veći naglasak na timskom igranju, da osjećate razliku u promijenjenim mehanikama kretanja i dobili smo mnogo pozitivnih povratnih informacija vezanih uz oružja."

"Potaknuli ste nas da napravimo značajne promjene osnovnih mehanika koje su uključivale tempo, poboljšavnje vidljivosti vojnika i smanjivanje trzanja. Većinu tih promjena vidjet ćete u nadolazećem beta testiranju. Smatramo da je novi Battlefield jedan od najboljih u serijalu. Igra koja će pružiti emocionalno single player iskustvo kroz War Stories, duboko multiplayer iskustvo, Battle Royale i novi servis Tides of War."

Glavni razlog kojeg Oskar Gabrielson navodi je skorašnje održavanje otvorenog beta testa u kojem očekuju više milijuna igrača i brdo povratnih informacija na temelju kojih žele doraditi temelje koje su postavili i usput da u cijelosti pripreme Tides of War.

Novi datum izlaska za Battlefield V glasi 20. studeni kada će izaći za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Otvoreno beta testiranje i dalje započinje 6. rujna, pa ako vam treba više informacija o tome pisali smo nedavno o detaljima i točnim vremenima održavanja. Sve drugo vezano uz Battlefield pronaći ćete na službenim stranicama, a ispod teksta možete baciti oko na video koji kroz Battlefield V demonstrira novu Nvidijinu tehnologiju.