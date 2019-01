Call of Duty: Black Ops 4 Blackout od danas besplatan za isprobavanje

Call of Duty: Black Ops 4 je prvi naslov u serijalu koji je preskočio kampanju za jednog igrača, a fanovima to nije uopće smetalo. Nova pucačina je srušila rekorde prodaje za Activision i ostvarila ogroman prihod već u prvom vikendu nakon izlaska, tako da su multiplayer modovi koje je Treyarch pripremio bili sasvim dovoljni. Budući da je battle royale žanr bio i ostao izuzetno popularan, nije neobično da i novi COD ima taj mod, a svi koji ga nisu zaigrali do sada od danas će to moći napraviti besplatno, barem privremeno.

Treyarch i Activision su objavili da će Call of Duty: Black Ops 4 Blackout od četvrtka 17. siječnja dobiti probnu verziju na svim platformama za koje je igra izašla. To znači da svi igrači željni pucačkog multiplayer nadmetanja na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One mogu preuzeti demo i sudjelovati.

Ponuda vrijedi od danas do 24. siječnja, pa imate dovoljno vremena za odlučiti da li za ovaj mod i ostatak multiplayer zabave vrijedi platiti 60 eura za običnu verziju, odnosno 100 eura za osnovnu igru i Season Pass ako želite osigurati pristup svim sadržajima koji će naknadno postati dostupni. Na PC-u možete još kupiti i Battle Royale & Multiplayer verziju igre za 40 eura koja ne uključuje Zombie modove. Kada ćete točno moći započeti s preuzimanjem nije još objavljeno, ali možete pratiti Twitter ili Facebook profile ako želite biti u toku. Uz ovu vijest, Treyarch je objavio detalje o novoj nadogradnji koja je dostupna za konzolaške verzije igre, dok će na PC stići krajem tjedna. Cijeli, podugačak, popis promjena možete pronaći ovdje.

Black Ops 4 izašao je 12. listopada prošle godine za spomenute platforme i ocjene koje je dobio i od kritičara i igrača bile su prilično dobre. Ako ste htjeli saznati zašto se velikom broju igrača sviđa Treyarchova verzija battle royalea, sada možete to napraviti besplatno, a ako se prije toga želite informirati o ostatku igre, zaputite se na službene stranice.