Call of Duty: Black Ops 7 startao je prilično loše

Iako su ocjene struke solidne, novo poglavlje serijala Call of Duty je u prvih nekoliko dana zabilježilo dvostruko manji broj istovremenih igrača od prošlogodišnjeg Black Opsa 6

Damir Radešić ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 11:39

Studeni je mjesec u kojem nas Activision podari novim nastavkom Call of Dutyja, jednog od najdugovječnijih FPS serijala. Ovogodišnje izdanje, Call of Duty: Black Ops 7, lansirano je prije tri dana i premda su ocjene prema Metacriticu trenutno solidne, igrači se baš i ne slažu s njima.

Naime, trenutne recenzije medija dodijelile su mu prosječnu ocjenu od 83 posto, iako valja napomenuti da se još uvijek čekaju opisi velikih portala poput IGN-a i GameSpota, dok su igrači bili okrutni te verziji za PC trenutno dodijelili samo 19 posto pozitivnih komentara. Situacija na Steamu je nešto bolja, ako 42 posto pozitivnih mišljenja možemo smatrati dobrim rezultatom, a da nešto ne valja govore i statistike sa SteamDB-a.

Naime, tek jučer je zabilježeno preko 100.000 istovremenih igrača Black Opsa 7, što je daleko ispod rezultata koje je ostvarila „pucačka“ konkurencija poput Battlefielda 6 ili ARC Raidersa. Dapače, prošlogodišnje izdanje, Black Ops 6, u istom je razdoblju dosegnulo gotovo 230.000 igrača, uz napomenu da statistike uključuju igrače free-to-play izdanja Call of Duty: Warzone.

Dakako, Call of Duty je uvijek bolje prolazio na konzolama i vjerujemo da ga na njima igra daleko više kućnih bojovnika, no spomenute brojke jasno pokazuju da su se igrači umorili od recikliranih materijala koje uz vrlo malo inovacija Activision svake godine prodaje kao jedan od hitova godine.



