Velika većina varalica u CoD: Black Ops 7 uhvaćena je unutar pola sata nakon prijave

Activision je objavio kako njegov sustav Ricochet, potpomognut TPM-om 2.0, otkriva i uklanja varalice brže nego ikad ranije, no konkretne brojke nisu prikazali

Cheateri su sveprisutna pošast svakog multiplayera i developeri s njima ratuju od pamtivijeka. Posebno su na udaru online pucačine, što dokazuje i trenutno aktivno beta testiranje nadolazećeg Call of Dutyja: Black Ops 7 koje je trebalo trajati do srijede, no Activision je igračima dao još jedan dodatni dan. Ne samo njima, nego i varalicama prema kojima nema milosti — barem onima koje njihov sustav Ricochet detektira i zaključa im korisnički račun.

Navodno borba ide prema planu, s obzirom na to da su se na X-u pohvalili brzinom kojom njihova anti-cheat zaštita u sprezi s obaveznim TPM-om 2.0 obavlja posao, te je 97 posto varalica otkriveno unutar pola sata nakon što su se pojavili u igri. Navodno samo jedan posto njih uspije ući u partiju, a i oni, ponovo navodno, igraju svega par minuta prije nego što budu izbačeni.

Nažalost, opipljivih brojki nema, a valja uzeti u obzir i da se ovdje govori samo o onima koje Ricochet otkrije — vjerojatno je i velik broj onih koji se uspješno provlače ispod radara, a te brojke je nemoguće saznati.

Kako kažu u svom priopćenju, i dalje potiču igrače da prijave svako sumnjivo ponašanje koje ukazuje na nedopušteno korištenje ilegalnog softvera, jer prema njihovim prijavama nadograđuju svoj sustav i čine ga uspješnijim.

Prema njihovim riječima, svi važniji kreatori alata za varanje svoje su proizvode označili kao detektirane i beskorisne, te su od pokretanja beta testiranja pomogli zatvaranju preko 40 developera i preprodavača takvog softvera.