Domaći 3D platformer Joe Wander and the Enigmatic Adventures pred izlaskom

Ekipa Frozen Pixel Studia nas je svježim videom podsjetila na svoju zabavnu avanturu Joe Wander and the Enigmatic Adventures koja će krenuti u prodaju početkom veljače

Ukoliko ste ove godine posjetili Reboot Games Weekend 2022, kojeg nikako ne treba miješati s daleko većim i sadržajno bogatijim Reboot Infogamerom, među rijetkim igrama koje su izlagači promovirali vam je vjerojatno zapeo za oko Joe Wander and the Enigmatic Adventures. Riječ je o 3D platformeru kojeg potpisuje ekipa Frozen Pixela, a momci su danas objavili i prvi službeni promotivni video za spomenutog, što je i prigoda da ga ukratko opišemo obzirom da je riječ o proizvodu domaće pameti.

Kako stoji u službenom priopćenju, Joe Wander and the Enigmatic Adventures donosi nizove "savršeno osmišljenih izazova i vrhunski oblikovanih zagonetki" koje, prema riječima autora, u ovaj žanr unose dašak svježine i raznim tehnološkim inovacijama stvaraju privlačne svjetove prepune enigmatskih izazova. Svaki novi nivo predstavlja i novi svijet sa sve težim zagonetkama, a osmišljene su na način da kod igrača potiču kreativnost i sa svakom riješenom, novu razinu razmišljanja. Ukratko, očekuje nas mnogo skakanja, povlačenja platformi i aktiviranja raznih prekidača, kao što je vidljivo i u povodu ove vijesti, prvom službenom videu.

Frozen Pixel Studio, ekipa koja potpisuje Joe Wander and the Enigmatic Adventures, je krenula s radom 2018. paralelno u Osijeku i Slavonskom Brodu, gdje su pod zajednički krov dovedene raštrkane skupine developera igara i profesionalaca s iskustvom u komunikaciji među zajednicama igrača i organizaciji eSport turnira. Cilj im je razvoj i produkcija igara koja će biti distribuirane na domaćem i svjetskom tržištu, a prvi rezultat njihove koordinacije i zajedničkog rada je upravo Joe Wander and the Enigmatic Adventures kojeg ćemo prema planu zaigrati 3. veljače iduće godine u verzijama za PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.