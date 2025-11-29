Escape Simulator 2 - Oštro oko i neograničena mašta

Domaća ekipa Pine Studiosa nije nepoznato ime u industriji igara, za što je zaslužan Escape Simulator. Igra koju ekipa na Steamu jednostavno obožava, nažalost, dobila je malo medijske pozornosti, no zahvaljujući kvaliteti i predanoj zajednici, dobar glas nadaleko se pročuo. Spomenuti naslov često je proglašavan kao najbolja "escape room" simulacija, te i dan-danas dobiva nove sadržaje, pri čemu ne govorimo samo o službenim dodacima, već i onima koje stvaraju sami igrači. Ipak, na staroj slavi se ne živi, pa su developeri odlučili poraditi na nastavku, koji smo dobili priliku isprobati i u njega utući gomilu slobodnog vremena, za kojim nimalo ne žalimo.