U prodaju je pušten Escape Simulator 2, nastavak velikog hita iz domaće radionice

Neovisni razvojni tim Pine Studios, smješten u Samoboru, izbacio je na tržište Escape Simulator 2. Riječ je o nastavku, po mnogima, najbolje igre na temu popularnih escape roomova, o čemu svjedoči i podatak da je izvorni Escape Simulator zaigralo više od tri milijuna igrača.

Drugo poglavlje donosi nove escape room izazove s poboljšanom grafikom, većim i zahtjevnijim sobama, nadograđenim multiplayerom te potpuno novim Room Editorom 2.0 za izradu vlastitih avantura.

Potonji predstavlja skup alata namijenjenih kreativcima koji vole stvarati vlastite sadržaje i dijeliti ih sa zajednicom okupljenom oko ove igre, a prema riječima autora, izrada soba iznimno je jednostavna i pruža dodatne mogućnosti zahvaljujući potpunom redizajnu u odnosu na Room Editor iz originala.

U samom startu igračima su dostupna tri tematska seta — Dracula's Castle, Starship EOS i The Cursed Treasure — koji su izrađeni u suradnji s dizajnerima stvarnih escape roomova i iskusnim članovima zajednice.

Escape Simulator 2 dostupan je isključivo putem Steama i može se igrati solo ili u online co-opu do osam igrača, a potpuno je kompatibilan i sa Steam Deckom.

Ukoliko razmišljate o nabavci, nije loše požuriti, s obzirom na to da se tijekom narednih tjedan dana igra nudi uz promotivnih 10 % popusta, odnosno za 16,99 eura, što je više nego povoljno s obzirom na količinu zabave koju trenutno pruža — a da ne govorimo o onoj koja će tek biti dostupna kada se zajednica aktivnije uključi u izradu novih izazova.