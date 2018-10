GOG.com navršio deset godina, slavi se rasprodajom

Good Old Games bio je servis koji se pojavio 2008. godine i čiji je prvi cilj bio oživljavanje starih PC igara koje su izdavači zaboravili ili za koje se nitko nije mogao dogovoriti oko licenci, i zatim njihovo prilagođavanje modernim sustavima. Druga glavna značajka ovog servisa, koja je doduše postala važnija prije nekoliko godina, je da sve igre koje kupite ostaju vama i ako se kojim slučajem dogodi da se on ugasi. Igre možete preuzimati koliko god puta želite i nakon toga vam ne treba internetska veza kako bi ih verificirali i zatim upalili.

Od 2008. godine se igraća industrija drastično promijenila, pa je tako i servis doživio neke modifikacije. Osim izdavanja samo starih igara počeli su se baviti i plasiranjem novih indie igara u svoju digitalnu trgovinu, pa su odlučili promijeniti ime u GOG.com. Nakon toga su počeli surađivati s drugim većim i manjim izdavačima, prije dvije godine su izbacili svoj klijent zvan GOG Galaxy i nastavili s praksom prodavanja igara bez DRM-a po malo manjim cijenama nego na konkurentskim servisima. Od omogućavanja igranja originalnog Baldur's Gatea na modernim sustavima prije deset godina su daleko dogurali, a to su danas htjeli proslaviti sa svojom zajednicom.

https://t.co/TiMFdAcy7Z is ten years old!



Ten years of good games and great gamers—it's a touching affair, really.

We want you to choose the Anniversary Giveaway, and we've got a week of celebrations with new games, deals, and activities.



So all we need right now is you. 💜 pic.twitter.com/SmfqSTxdix — GOG.COM (@GOGcom) October 1, 2018

Kako se radi o servisu koji prodaje igre, naravno da su odlučili u proslavu ukomponirati rasprodaju. Za početak, svi igrači koji imaju korisnički račun na GOG-u mogu glasati za igru koju bi im bilo najdraže besplatno dobiti - Shadow Warrior 2, SUPERHOT ili Firewatch - a nakon što glasanje preksutra završi, imat ćete 48 sati za preuzeti svoju kopiju.

Osim toga, pripremili su tri prilično dobra paketa igara koje su tematski razdvojili. The Timeless Essentials se sastoji od četiri klasika: Theme Hospital, System Shock 2, Dungeon Keeper 2 i Another World, te se prodaje po cijeni od 4,39 eura. The Art of Aging Gracefully sadrži tri igre: Owlboy, Homeworld Remastered i Dragon Age: Origins i košta 8,69 eura. Za kraj je ostao The Modern Classics koji vam za 21,59 eura nudi Kingdom Come: Deliverance, Battle Chasers: Nightwar i Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

U sklopu ove obljetnice, Stellaris se od sada prodaje na GOG-u bez DRM zaštite, oživljen je Indiana Jones and the Infernal Machine, kao i kontroverzni serijal Soldier of Fortune. Uz sve to, u trgovini ćete pronaći još hrpu drugih naslova koji su sniženi do 80 posto, a cijelu ponudu možete proučiti ovdje.

Za kraj su preostale dvije stvari. Prva je da je GOG.com sada izgleda malo drugačije i da su malo modificirali način na koji ćete dolaziti do najboljih igara koje prodaju. Također, doradili su sustav ocjenjivanja koji bi dodatno trebao olakšati taj posao. Druga stvar, za one koje zanimaju takve stvari, je povijesni pregled servisa i što imaju u planu za dalje.

Rasprodaja će se održavati do 7. listopada, pa ima vremena za razmisliti da li bi bilo dobro da u novčaniku bude propuh ili ne. Nadamo se da će GOG još minimalno toliko biti s nama, budući da rade prilično dobar posao i da su sa svojim pristupom naklonjeniji potrošačima nego neki drugi servisi.