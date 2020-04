GTA 6 po novom razvojnom modelu, najavljen F1 2020, Gamescom vjerojatno otkazan i druge vijesti

Ekipa Rockstara je pokrenula internu reorganizaciju što će direktno utjecati na njihov slijedeći projekt, novo poglavlje proslavljenog serijala Grand Theft Auto. Deep Silver i developerski tim Codemasters najavljuju F1 2020 za lipanj, a prema odluci njemačke Vlade o zabrani velikih okupljanja i događaja do 31. kolovoza, izgledno je da će i ovogodišnji Gamescom biti otkazan ili odgođen za neka bolja vremena. Francuski Amazon je pak na svojim stranicama objavio čitav niz konzolaških ekskluziva koje bi trebale stići na PC, no izglednije je da se radi o nečijem gafu, nego stvarnim spoznajama ovog distribucijskog diva.

Grand Theft Auto 6 uz postupne nadogradnje

Kako iz razgovora s petnaestak zaposlenika Rockstara doznaje portal Kotaku, u spomenutoj tvrtki pušu neki novi poslovni vjetrovi koji su započeli reorganizacijom u samoj upravi. Naime, prema njihovim navodima, glavni "krivac" za vrlo napeto stanje je bio Dan Hauser koji je u veljači napustio Rockstar i kojeg se drži odgovornim za česte izmjene u posljednji tren. Dapače, ponekad i kompletan redizajn određenih dijelova igara zbog čega razvoj istih premašuje sve rokove, što je utjecalo i na otezanje dovršetka Red Dead Redemptiona II.

Zbog toga se na zaposlenike stvarao pritisak, što je dovelo do mase prekovremenih sati i općeg nezadovoljstva, a sudeći po internim prepiskama i anketama prema radnicima, takve su situacije stvar prošlosti i u poslovanje je uveden fleksibilni raspored za brojne programere. Da je uprava Rockstara odlučila krenuti novim smjerom govori i primjer njihovog sljedećeg projekta.

Riječ je o novom nastavku Grand Theft Auta koje je u ranom stadiju razvoja, no ako je vjerovati krticama u njihovim redovima, u izradi je prema novom poslovnom modelu. Isti bi igračima trebao donijeti igru osrednje veličine, iako sudeći po njihovim mjerilima ovo valja uzeti s rezervom, te će ista biti proširivana naknadnim nadogradnjama. Time bi se programeri i dizajneri rasteretili, dok bi GTA6 nakon izlaska bio redovito osvježavan i pružao igračima razloge da mu se ponovo vrate. Realno, gledamo li njegovog prethodnika, Grand Theft Auto V, koji svako malo dobiva nove sadržaje, vjerujemo kako ovaj poslovni model itekako ima smisla, no kao i uvijek, završnu riječ imat će glavešine Rockstara.

Najavljen F1 2020

Svake nas godine u lipnju Codemasters podari novim izdanjem obnovljenog serijala F1, pa tako i ova unatoč svjetskoj krizi neće biti izuzetak. Prema novom službenom priopćenju kojeg potpisuju zajedno s izdavačkom kućom Deep Silver, novo poglavlje "zapanjujuće realne trkaće simulacije" pod jednostavnim imenom F1 2020 kreće u prodaju 10. lipnja za PC, konzole i Google Stadiu. Potonja platforma će po prvi puta dobiti izdanak ovog serijala, dok uz uobičajena poboljšanja igrivosti i nadogradnje timova, vozača i sponzora, F1 2020 stiže i s novim načinom igranja My Team.

Spomenuti mod po prvi puta igračima omogućava kreiranje vlastitog tima koji će se pridružiti poznatoj konkurenciji uz potpuno novo menadžersko iskustvo koje će im pružiti dodatni uvid u svijet Formule 1. Od dodatnih novosti spomenimo mogućnost biranja kraćih sezona i uvrštavanje staza Hanoi i Zandvoort, a u sklopu ove objave donosimo promotivni video kojim je priopćenje popraćeno.

Gamescom pred otkazivanjem

Nedavna odluka njemačke Vlade prema kojoj bi se zbog pandemije koronavirusa zabranili svi veći skupovi do 31. kolovoza će vjerojatno utjecati i na održavanje Gamescoma. Iako nije službeno potvrđeno, izgledno je da će se ovaj veliki sajam koji se trebao odvijati od 25. do 29. kolovoza u Kölnu morati otkazati.

Time bi se priključio brojnim drugim manifestacijama poput GDC-a i E3 za koje smo ove godine zakinuti, a obzirom da je riječ o najvećem europskom sajmu takve vrste, ove nas vijesti nimalo ne raduju. Doduše, zdravlje je ipak na prvom mjestu, posebice ako govorimo o ovom opasnom virusu koji utječe na našu svakodnevicu, a hoće li Gamescom za ovu godinu biti u potpunosti otkazan ili samo odgođen na neko vrijeme, pratimo na službenim web stranicama koje ga još uvijek najavljuju prema ranije spomenutom rasporedu.

Kad bi bilo istina...

Iako je malo vjerojatno da je popis nadolazećih naslova za PC objavljen na francuskim stranicama Amazona istinit, jednim dijelom ne zvuči nemoguće. Naime, spomenute su par mjeseci prije službenog priopćenja u svoju ponudu uvrstile Horizon Zero Dawn u verziji za PC, a kako znamo, istog ćemo na spomenutoj platformi ipak zaigrati tijekom ljeta. Jučer su pak ponudu proširili nekolicinom igara koje su ekskluzivne za konzole, poput primjerice Days Gone, Persona 5 Royal, Gran Turismo Sport, Uncharted: The Nathan Drake Collection, The Last of Us Part II, a našlo se mjesta i za Super Mario Odyssey.

Na njihovu objavu reagirale su brojne izdavačke kuće, pa je tako Sega promptno objavila kako je popis "greška" i odmah će poduzeti akcije da se ukloni, što se u konačnici i dogodilo, dok je Sony za IGN izjavio kako trenutno nemaju u planu nikakve objave glede dovođenja navedenih igara na PC. Daleko od toga da ne bismo voljeli zaigrati The Last of Us Part II ili primjerice avanture Nathana Drakea na PC-u, no takvo iskustvo do daljnjeg ostaje vezano isključivo za konzole.