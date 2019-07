Horor Moons of Madness dobio gameplay prikaz

Za Moons of Madness smo opet čuli krajem ožujka ove godine kada su nam razvojni tim Rock Pocket Games i izdavač Funcom prikazali prvi konkretan trailer za tu horor igru. Tim se odlučio na znanstveno-fantastičnu tematiku uz uklapanje zastrašujućih ideja koje je imao H.P. Lovecraft u to okruženje. Nešto malo više saznali smo prije mjesec dana za vrijeme sajma E3, da bi nam sada timovi dali malo veći uvid prikazivanjem samog gameplayja.

Glavni lik ove uznemirujuće priče je Shane Newehart, koji je zaglavio u tajnom istraživačkom kompleksu na Crvenom planetu. Budući da je on tamo radio kao tehničar, nije znao što se točno u postrojenju događa, pa ga čekaju razna (neugodna) iznenađenja. Zadatak mu je bio paziti da svjetla ostaju upaljena na transportnom brodu Cyrano dok ga ne zamijeni drugi tim.

Stvari se, naravno, veoma brzo zakompliciraju, sustavi prestaju funkcionirati, staklenik je preplavila neobična magla, a ostatak tima se još uvijek nije vratio s misije. Vaš lik počinje čuti i vidjeti stvari koje se ne nalaze oko njega, ima vizije i halucinacije i postaje mu se teže razlučivati što je stvarno, a što umišlja.

S obzirom na temu, sasvim je prikladno da će Moons of Madness izaći za Noć vještica, odnosno 31. listopada ove godine, a svi zainteresirani igrači moći će ovaj horor nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One. One koji žele biti u toku s novostima tim upućuje na službene stranice, gdje možete pronaći i nešto više detalja o samoj igri, dok se na Steam možete zaputiti ako želite igru dodati na popis želja. U nastavku možete pogledati spomenuti trailer i vidjeti da li je ovo nešto što bi vas moglo zanimati.