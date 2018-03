Humble Indie Bundle 19 ima dobru selekciju jeftinih igara

Sada već davne 2010. godine kada je Humble Bundle počeo s radom u prodaji su se našla prva dva Humble Indie Bundlea. Radilo se o odličnim paketima igara koji su obuhvatili tada najpoznatije igre nezavisnih razvojnih timova i prodavali se po veoma pristupačnim cijenama. Od tada su se stvari drastično promijenile - paketa igara ima svuda, igre su stalno na popustima, pa igrači ne moraju više toliko čekati povoljnije cijene za igre koje ih zanimaju.

Svoje je poslovanje promijenio i Humble Bundle. Od dva paketa godišnje dobivamo novi svakog tjedna, a osim igara prodaju još i digitalne knjige, softver i stripove. Ovog su se tjedna odlučili vratiti svojim korijenima i izdati Humble Indie Bundle 19 koji će se prodavati naredna dva tjedna. Kako bi igrače dodatno privukli jer konkurencije ima i previše, odlučili uz svaku igru stavljati prosječnu ocjenu koje imaju na Steamu, a ove koje su ovog puta zapakirane su sve odlično ocijenjene.

Standardno prema njihovoj politici, paket se dijeli na tri cjenovna ranga, pa ćemo po običaju krenuti s najjeftinijim. Jedan američki dolar morat ćete izdvojiti ako želite Steam ključeve za spoj strategije i RPG-a Halcyon 6: Starbase Commander, minimalističku strategiju Mini Metro i avanturu Rakuen.

Sljedeće tri igre nude se po minimalnoj cijeni od 4,22 eura i one su: zabavna, ali teška društvena igra Keep Talking and Nobody Explodes, odličan horor Soma i simulacija izgradnje mostova Poly Bridge. Kao i inače, za šest dana će se otključati dodatne igre koje dobivate automatski ako paket kupite prije toga.

Posljednja igra koja se nudi diže cijenu paketa na 11,28 eura, a njeno je ime Superhot - zanimljiva pucačina u kojoj se vrijeme miče samo kad se vi pomaknete, a za rješavanje staza treba malo planiranja i brzog razmišljanja.

Ako vas ovo zanima, možete se zaputiti na stranice Humble Bundlea gdje ćete odraditi kupovinu. Uz to, ako vam to nije dovoljno indie igara, do kraja tjedna se održava rasprodaja novijih naslova pod naslovom Indie Mega Week, a ako niste još uvijek stignete zgrabiti i The Darkness 2 besplatno.