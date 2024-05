Igrači nahvalili prvu epizodu Indigo Parka, horor avanture koja je potpuno besplatna na Steamu

Nekad mjesto obiteljske zabave i smijeha, zabavni park Indigo je nakon tragičnog incidenta zatvoren i godinama zapušten, a mi kao hrabri istraživači ćemo pokušati otkriti njegove tajne i pritom se dobro isprepadati. Zaplet je to novog horor naslova iz prvog lica, točnije njegovog prvog dijela Indigo Park: Chapter 1 koji je prije par dana osvanuo na Steamu i u vrlo kratkom roku došao do nevjerojatnih 95 posto pozitivnih komentara.

Bez ikakve sumnje, Indigo Park: Chapter 1 je preuzeo neke elemente iz postojećih sličnih naslova poput Some, Amnesie i Silent Hilla, no način na koji je autor uspio sve to spojiti i pritom u igru ubaciti simpatičnog pomoćnika Rambley the Raccoona, je očito dobitna kombinacija koju je oduševila igrače.

Rambley the Raccoon je maskota parka koja je na neki način uspjela "preživjeti" u računalu i komunicirat će s nama putem zaslona razbacanih posvuda, te nam pomoći osposobiti razne atrakcije uz stalnu opasnost da će nas netko zaskočiti.

Zahvaljujući velikom uspjehu, developeri su pokrenuli crowdfunding kampanju na Kickstarteu i u vrlo kratkom vremenu osigurali dvostruko veća sredstva od traženih, te najavili kako radovi na Indigo Parku: Chapter 2 kreću početkom lipnja uz otprilike godinu dana razvoja koliko im je trebalo i za prvi dio. U svakom slučaju, Indigo Park: Chapter 1 je potpuno besplatan, pa ga svakako isprobajte ako imate hrabrosti.