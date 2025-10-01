Kao i Battlefield 6, i Call of Duty: Black Ops 7 zahtijevat će Secure Boot za igranje

Iako su se glasine o nužnosti uključivanja TPM-a 2.0 i Secure Boota za igranje novog izdanja Call of Dutyja pojavile prije par tjedana, napokon smo dobili i službenu potvrdu

Iako smo ga dugo vremena izbjegavali koristiti, pokretanjem beta testiranja Battlefielda 6 bili smo prisiljeni aktivirati Secure Boot u BIOS-u naših matičnih ploča, jer bez njega igra nije željela raditi.

Točnije, sustav za zaštitu od varanja Javelin sprečavao je da se Battlefield 6 uopće pokrene, a naše muke i petljanja da se to napokon dogodi uskoro će iskusiti i potencijalni igrači ovogodišnjeg Call of Dutyja.

Naime, već prije par tjedana počele su se pojavljivati glasine da će i anti-cheat zaštita koju koristi Call of Duty: Black Ops 7 također zahtijevati Secure Boot, a jučer je na službenom blogu napokon stigla i potvrda.

„Krivac“ je sustav Ricochet, prema riječima developera „najnaprednija i robusna zaštita protiv varanja koja postoji“, a spomenuta će na PC-ju zahtijevati aktivaciju TPM-a 2.0 i Secure Boota ukoliko već nisu uključeni. U članku je naveden i link na upute kako to napraviti, iako se korisni vodiči mogu pronaći i na YouTubeu, kojim smo se svojedobno i sami poslužili i riješili problem prilično lako.

Ova objava stiže samo dan prije početka early access testiranja koje kreće sutra za igrače koji su se za Call of Duty: Black Ops 7 predbilježili, a u nedjelju, 5. listopada, naslijedit će ga otvorena beta za sve zainteresirane koja traje do 8. listopada.

Valja naglasiti da će Ricochet u ovim testiranjima također biti isprobavan, te da je nužno pripremiti računala na vrijeme, kao i spomenuti da se Battlefieldov Javelin „klao“ s anti-cheat zaštitom koju koristi Valorant, te da obje nisu mogle raditi istovremeno.