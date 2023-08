Krenuo Steam Strategy Fest uz velike popuste

Uz velike rasprodaje kada se na Steamu gotovo sve igre nude po određenim promotivnim cijenama, ovaj servis povremeno ugošćuje specijalizirane akcije. Trenutna, Steam Strategy Fest, je kako joj i ime govori vezana uz strateške naslove i traje do idućeg ponedjeljka, 4. rujna, a tijekom iste je moguće popuniti kolekcije brojnim naslovima koji su žanrovski okrenuti taktiziranju i nadmudrivanju, bilo da je riječ o poteznim strategijama, izgradnji gradova, kartaškim igrama, 4X strategijama ili pak onima u stvarnom vremenu.

Primjerice, Civilization VI se nudi uz velikih 90 posto popusta i tijekom ove akcije ćete ga platiti 5,99 eura što je obzirom na količinu zabave koju donosi više nego povoljno, Anno 1800 se prodaje po 14,99 eura, dok je cijena Age of Empiresa IV prepolovljena. Doduše, iste smo popuste viđali i tijekom prethodnih akcija, no ukoliko ste ranije iz nekog razloga propustili priliku željene strategije ugrabiti po posebnoj cijeni, sad je pravo vrijeme da to ispravite.

Uz nekoliko manjih prigodnih akcija, slijedeća velika rasprodaja, ona jesenska, zakazana je za 21. studeni, no svi znamo da prava stvar stiže na prijelazu godine u velikoj zimskoj rasprodaji uz prigodne karte, značke i razne druge stvari zbog kojih u dva tjedna svakodnevno posjećujemo Steam.