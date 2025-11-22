MMORPG Aion 2 u prvim danima potpuno podbacio i NCSoft radi na hitnim prepravkama

Aion 2 je prije tri dana pušten na tržišta Koreje i Tajvana, no odmah je postalo jasno da umjesto obećanog free-to-play modela igra koristi pay-to-win, što je NCSoft dovelo u neugodan položaj

Damir Radešić subota, 22. studenog 2025. u 09:00

Još uvijek pamtimo Aion iz 2009. godine kao jedan od grafički ljepših MMORPG-ova toga doba, kojeg je početkom ovog tjedna naslijedio nastavak Aion 2, trenutno dostupan na područjima Koreje i Tajvana.

Umjesto da čitamo o detaljima i mehanikama igrivosti, glavna tema vezana uz ovu masovku jesu ponizne isprike NCSofta koji su samo par sati nakon izlaska „shvatili“ da su pogriješili i najavili hitne izmjene kritičnih elemenata. Konkretno, umjesto da igračima isporuče free-to-play model kako su najavili, na tržište su izbacili rijetko viđenu pay-to-win igru.

Ne samo da su predmeti koji likovima daju određene sposobnosti vezani uz mikrotransakcije, dakle valja ih platiti, već je Aion 2 predstavio dva modela mjesečnih pretplata, od kojih jeftiniji igračima daje pristup aukcijama i trgovanju — elementima koji bi u igri okarakteriziranoj kao free-to-play trebali biti dostupni bez plaćanja.

Koliko je situacija ozbiljna dovoljno govori podatak da se vrijednost dionica NCSofta strmoglavila za 15 posto, što sigurno nije isključivo zasluga Aiona 2, ali je pohlepa izdavača svakako pridonijela tom padu.

Iako su se glavni i odgovorni za razvoj igre samo 16 sati nakon pokretanja Aiona 2 oglasili hitnim priopćenjem, izrazili žaljenje zbog loše odluke i najavili hitne promjene, opće je mišljenje da su pokušali progurati APP metodu — ako prođe, prođe. U ovom slučaju, ništa od njihovih planova uvaljivanja pay-to-win u „besplatnu“ igru nije prošlo, već im je samo stvorilo probleme.



