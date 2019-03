Nakon živahnog dana u igraćoj industriji napravili smo kratak pregled važnijih vijesti

Jučer je u igraćoj industriji bio prilično uzbudljiv dan s puno najava, pa smo one najzanimljivije odlučili okupiti na jednom mjestu. Također smo pisali o igrama koje možete besplatno nabaviti i isprobati, ako vas takve stvari zanimaju, kao i o novoj FromSoftwareovoj igri koja je oduševila kritičare. Ostatak možete pročitati u nastavku.

Battlefield V Firestorm ima novi trailer uoči izlaska

Prije tjedan dana su EA i DICE objavili službeni datum izlaska za njihovu verziju battle royale moda u veoma populranom FPS serijalu Battlefield. Kada je ova igra prvi put najavljena krajem svibnja prošle godine odmah se znalo da će BR biti ubačen, ali nije se znalo kada ni kako će to u okruženju Battlefielda V izgledati. Oni igrači koji se napucavaju po poznatim bojišnicama Drugog svjetskog rata morali su čekati ovaj mod pet mjeseci, a čekanju dolazi kraj idućeg tjedna. Sada smo dobili malo bolji prikaz gameplayja, a evo kako izgleda:

Igrači će padobranom skakati na najveću mapu u povijesti ovog serijala, boriti se za opremu, oružja i vozila (od kojih je naravno najvažniji traktor), te pokušati od 64 igrača ostati posljednji preživjeli u solo načinu igranja ili u timovima od dva, odnosno četiri igrača. Firestorm izlazi 25. ožujka za PC, PS4 i Xbox One, a više detalja možete pronaći ovdje.

Zanimljiva strategija We. The Revolution u prodaji

Ljubitelje mračnijih perioda u ljudskoj povijesti i one koji vole puno taktizirati i čitati mogla bi interesirati strategija We. The Revolution. Iza ovog projekta stoji poljski razvojni tim Polyslash koji igrače stavlja u ulogu suca Revolucionarnog suda koji mora donositi odluke vezane uz kompleksne slučajeve običnih građana, opasnih kriminalaca i protivnika revolucije za vrijeme tog krvavog perioda u Parizu.

Igra malo podsjeća na Papers, Please i This is the Police sa svojim idejama donošenja odluka koje će imati posljedice na vašu obitelj i okruženje, pa vam virtualni posao neće biti nimalo jednostavan.

Ako vam uloga pijanca i kockara koji živi u gradu za vrijeme krvavog ustanka isprepletenog političkom intrigom zvuči privlačno, igru trenutno možete zaigrati na PC-u putem Steama ili GOG-a. Najavljene su i verzije za PS4 i Xbox One, ali one zasad nemaju datum izlaska.

Survival horor Chernobylite dobio prvi prikaz

Prošlo je mjesec i pol dana otkad je razvojni tim The Farm 51 (World War 3, Painkiller Hell & Damnation, Get Even) najavio svoj novi projekt imena Chernobylite. Odlučili su se na survival horor sa znanstveno-fantastičnim elementima čija će se radnja odvijati u radioaktivnoj okolici Černobila. Glavni junak se tamo zaputio u potrazi za svojom nestalom djevojkom, a u kojem će je stanju pronaći saznat ćemo kada igra izađe.

Tada je bilo rečeno da će to biti ove jeseni, no uz današnji novi prikaz kojeg je tim pripremio dodali su da će uskoro pokrenuti i Kickstarter kampanju. "U narednih nekoliko tjedana pokrenut ćemo Kickstarter za Chernobylite. Za vrijeme njenog trajanja će igrači moći odraditi predbilježbe i za dodatne novce osigurati fora iteme, uključujući traženu Black Stalker masku. Kampanja za prikupljanje sredstava će nam omogućiti da osiguramo dodatan novac za proširivanje lokacija u igri i dodati nove mogućnosti koje smo od početka htjeli implementirati", rekao je predsjednik Wojciech Pazdur.

Tim svakako ima ambicije, a vidjet ćemo hoće li ih uspjeti ostvariti. Chernobylite je u izradi za PC, PS4 i Xbox One, no sada preostaje vidjeti hoće li zbog Kickstartera odgoditi datum izlaska. Ako želite biti u toku, pratite službene stranice.

Ubisoft objavio sistemske zahtjeve za Assassin's Creed III Remastered

Brojni igrači od početka listopada prošle godine kroz Assassin's Creed Odyssey istražuju antičku Grčku, ali je i prije samog izlaska te nove igre u popularnom akcijskom serijalu Ubisoft najavio da planira reizdanje za Assassin's Creed III. Taj je nastavak izašao prije šest i pol godina te igračima uz Connora prožive Američku revoluciju. Igra je solidno prošla kod igrača i kritičara i uvela je mnogima drage pomorske bitke koje je zatim Black Flag dodatno poboljšao.

Budući da je izlazak ovog remastera veoma blizu, Ubisoft je objavio sistemske zahtjeve koje možete proučiti u nastavku:

Assassin's Creed III Remastered donosi poboljšanja u svim aspektima igre, od grafike do mehanika, i uključivat će sav sadržaj koji je izašao naknadno. Zainteresirani igrači moći će ga zaigrati od 29. ožujka na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, dok će verzija za Switch izaći u svibnju. Oni koji su kupili Gold Edition ili Season Pass za Odyssey dobit će igru automatski, dok će je ostali moći kupiti zasebno. Više detalja o reizdanju možete potražiti ovdje, a možete pogledati i video u kojem je Ubisoft prikazao razlike između originala i nove verzije.

Nova epizoda za Life is Strange 2 izlazi u svibnju

Dontnod Entertainment je rekao da neće žuriti s izdavanjem novih epizoda za svoju avanturu Life is Strange 2, jer im je kvaliteta igre jako bitna. Toga se i dalje pridržavaju, ako uzmemo u obzir da je druga epizoda izašla krajem siječnja i da će treća izaći početkom svibnja. U objavi na Twitteru stoji da je njeno ime Wastelands i da će igrači moći vidjeti nastavak priče dva brata u bijegu od 9. svibnja.

Uz objavu datuma za treću epizodu već su sad odredili i one za posljednje dvije epizode u sezoni. Četvrta stiže 22. kolovoza, a završetak priče igrači će iskusiti 3. prosinca. To znači da će im za dovršavanje cijele sezone trebati godinu dana i tri mjeseca, što je malo duže od tipičnog ciklusa epizodičnih avantura. Life is Strange 2 nije uhvatio publiku kao i original, no svejedno ima pristojne ocjene. Ako vas zanima što krije nova priča s nadnaravnim elementima, više informacija kriju službene stranice.

Zatvoreno beta testiranje za Mortal Kombat 11 započinje idućeg tjedna

NetherRealm Studios je sredinom siječnja svijetu pokazao kako izgleda Mortal Kombat 11. Borilački serijal poznat po svojoj brutalnosti i obilnim količinama krvi sada izgleda još malo gore (ili bolje, ovisno koga pitate), a prije nego što igra postane svima tim u planu ima nekoliko testiranja. Prva faza zatvorene bete rezervirana je samo za one koji su odradili prebilježbe i održat će se između 27. i 31. ožujka.

Treba posebno napomenuti da se to ne odnosi na PC verziju, a ni tim ni izdavač nisu dali obrazloženje. Ako ste na PlayStationu 4 ili Xboxu One kupili običnu, odnosno Premium verziju dobit ćete svoj kod i moći iskusiti dio onog što će konačna verzija nuditi. U beti ćete moći birati između pet likova - Baraka, Jade, Kabal, Scarlet i Scorpion - vidjeti kako izgleda Custom Character Variation System s kojim ćete moći po želji podešavati izgled svojeg borca i uskočiti u online multiplayer partije ili single player mod u kojem ćete moći vještie testirati kroz razne izazove.

Mortal Kombat 11 izaći će 23. travnja za PC, Xbox One i PlayStation 4, a sve što je tim objavio do sada možete pronaći ovdje.

Monster Hunter World za PC dobiva besplatan DLC koji donosi poboljšane teksture

Capcom je postao svjestan velike publike koje imaju na PC-u. Iako im je trebalo osam mjeseci da naprave port za Monster Hunter World, taj je RPG u kojem lovite ogromne beštije bio jednako popularan kao i na konzolama. Kao i verzije za PS4 i Xbox One, i ova za PC stalno dobiva besplatne nadogradnje koje uglavnom uključuju nove ili teže varijante beštija s kojima ćete se susresti, ali najnovija donosi nešto drugačije.

Putem objave na Steamu je izdavač najavio High Resolution Texture Pack DLC koji je namijenjen onima koji žele da im igra izgleda bolje, a usput imaju i zvijer od računala. Za korištenje ovog DLC-a morat ćete preuzeti novih 40 gigabajta i imati grafičku karticu s minimalno 8GB VRAM-a. Vjerojatno neće velik broj igrača odlučiti to napraviti, ali oni koji mogu imat će ugodnije iskustvo za oči.

Osim toga dodat će TAA+FXAA opciju za Anti-Aliasing i dodati neke manje Quality of Life promjene. Ovu ćete nadogradnju moći preuzeti od 4. travnja, a prije toga u igru stiže Arch-tempered Zorah Magdaros.

Prije par mjeseci je najavljena prva velika ekspanzija za igru, Iceborne, koja će donijeti velike promjene, ali će PC verzija vrlo vjerojatno kasniti. Informacije o osnovnoj igri možete proučiti ovdje, dok smo o detaljima za ekspanziju koje je Capcom bio spreman podijeliti pričali kada su ih objavili.