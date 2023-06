Nije šala, Six Days in Fallujah za tri tjedna u early accessu na Steamu

Kontroverzna vojna pucačina Six Days in Fallujah će, 14 godina nakon prvog spominjanja, 22. lipnja napokon zaživjeti u svojoj probnoj inačici putem Steama

Temeljen na bitci za Faluđu tijekom 2004. godine, vojni simulator Six Days in Fallujah je najavljen prije 14 godina uz veliku pompu, s time da je već bio u razvoju pune četiri godine, no zbog škakljive tematike zbog koje su mu neki dodijelili epitet "simulator ubijanja Arapa", mijenjao je izdavače i općenito, bilo je malo vjerojatno da ćemo ga ikad zaigrati. Posljednji put smo o njemu čuli u studenom 2021. kada je potpuno očekivano bio odgođen za narednu godinu i od tada ni riječi, odnosno tako je bilo do jučer.

Nenadana objava developera Highwire Games i izdavačke kuće Victura nas je podarila činjenicom kako će Six Days in Fallujah biti objavljen 22. lipnja putem programa ranog pristupa na Steamu, a igračima će omogućiti igranje četveročlanih kooperativnih misija smještenih u urbana područja koja će prilikom svakog novog igranja biti proceduralno generirana što jamči neograničenu ponovljivost i nenadane situacije.

Kako smo već pisali, developeri su tijekom izrade obavili razgovore s preko stotinjak vojnika i civila koji su sudjelovali u drugoj bitci za Faluđu, te je ova igra nastala prema njihovim istinitim pričama. "Način na koji danas igramo igre nije nalik na borbu u stvarnom životu. Six Days in Fallujah zahtijeva taktiku i timski rad što je, od svih igara koje sam igrao, najsličnije stvarnoj borbi", kaže narednik Eddie Garcia, marinac koji je u stvarnom sukobu bio ranjen i svojim iskustvima pomogao izradu ovog projekta.

Autori ističu kako je ovo samo početak puta za Six Days in Fallujah koji će tijekom vremena dobivati nove mape, različita doba dana, izmjenjive vremenske uvjete, kao i misije, opremu, te mogućnost igranja protiv računala koje bi navodno trebalo imati potpunu slobodu kretanja i odluka, čime se neizvjesnost ishoda i faktor iznenađenja podižu na novu razinu. Živo nas zanima je li Six Days in Fallujah bio vrijedan čekanja, što ćemo svakako provjeriti iz prve ruke.