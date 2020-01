Novo poglavlje za Battlefield V, Journey to the Savage Planet u prodaji i druge gaming novosti

U današnjem pregledu vijesti osim dvije spomenute dobili smo novosti vezane uz Thronebreaker, Pillars of Eternity II: Deadfire, Zombie Army 4 i avanturu The Blind Prophet

EA i DICE su objavili detalje i datum izlaska za šesto Tides of War poglavlje za Battlefield V, šašava avantura s pogledom iz prvog lica Journey to the Savage Planet dostupna je za igranje, par starijih igara dobilo je portove za konzole, što za Switch, što za PS4 i Xbox One, mračna point and click avantura The Blind Prophet bi trebala izaći idućeg tjedna, a za kraj nas je Rebellion obavijestio o planovima za novu igru u Zombie Army serijalu.

Battlefield V idućeg tjedna dobiva šesto poglavlje

Kao što su EA i DICE u ponedjeljak napomenuli, predstavljeno je novo poglavlje koje stiže u najnoviju pucačinu u serijalu Battlefield. Prije tri mjeseca su igrači kroz War in the Pacific dobili priliku opet posjetiti Wake Island i ostale lokacije na Pacifiku, ali će sada imati dosta drugačije iskustvo. Iza imena Into the Jungle krije se poglavlje u kojem će igrači trčati kroz guste šume zbog kojih će pristup borbi biti malo drugačiji.

Kao i za svako Tides of War poglavlje DICE je opet pripremio posebne stranice na kojima su detaljno opisali sve što će dočekati one koji se još uvijek napucavaju na virtualniim bojištima igre koja je izašla u listopadu 2018. godine. Za početak, tu je nova mapa Solomon Islands za koju tim kaže da mod Breakthrough dolazi do izražaja. Od novih oružja i opreme tu su Type 11 LMG i sačmarica Model 37, M2 Carbine, M1A1 Bazooka i Lunge Mine Gadget. Također, stižu tri nove elitne jedinice, kao i nagrade za one koji imaju namjeru duže igrati. Detaljnije o svemu pročitajte ovdje.

Into the Jungle izlazi 6. veljače za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a EA preporučuje svima koji nisu do sada uskočili u igru da nabave Battlefield V: Year 2 Edition koji uključuje sva oružja i vozila koja su izašla, najpopularnije skinove za obje te stvari kao i kozmetičke dodatke za vaše vojnike. Više detalja o verziji koja se prodaje za 60 eura možete pronaći ovdje, dok se sve druge informacije o Battlefieldu V nalaze na službenim stranicama.

Thronebreaker: The Witcher Tales stigao na Switch

CD Projekt Red odustao je od svoje F2P kartaške igre Gwent, ali je zato Thronebreaker: The Witcher Tales, samostalna kampanja u kojoj igrate upravo tu kartašku igru izuzetno dobra igra koja je danas stigla i na Switch. Najprije smo se s kraljicom Meve dobili priliku družiti na PC-u krajem listopada 2018. godine i osim u kartanju uživati u odličnoj priči koja je imala standardno komplicirane odluke za svijet Witchera.

Osim skupljanja karata i slaganja kombinacija koje vam najviše odgovaraju, igra ima i RPG elemente te neke jedinstvene zagonetke, pa ako ste zainteresirani, sada osim na računalima, PlayStationu 4 i Xboxu One igru možete nabaviti za Nintendovu konzolu. Za port je CD Projekt Red zadužio tim Crunching Koalas i ova verzija Thronebreakera uključuje nešto besplatnih dodataka koji uključuju glazbu iz igre, nešto slika i kartu pokrajine Lyria. Nakon što nabavite igru u Nintendo eShopu, zaputite se ovdje za te besplatne sadržaje. Sve ostalo što vas možda zanima o avanturama kraljice Rivije i Lyrije možete proučiti na ovim stranicama.

Journey to the Savage Planet dostupan za igranje

Jedna od bizarnijih igara koje smo imali prilike vidjeti u posljednjih par godina bio je spoj avanture i znanstveno-fantastičnog istraživanja imena Journey to the Savage Planet. Nezavisni razvojni tim Typhoon Studios velik naglasak stavio je na humor, a koliko je iskustvo zbilja duhovito mogu od sada saznati svi zainteresirani igrači.

Naći ćete se u ulozi zaposlenika Kindred Aerospacea i imati čast istražiti planet ARY-26. Nemate baš puno opreme, ni neki dobar plan, ali cilj vam je istražiti planet, zabilježiti vanzemaljsku floru i faunu i procijeniti je li ovaj neobična lokacija pogodna za život ljudi. „Ovo je igra o istraživanju i kapitalizmu i šalama o padanju, ali istovremeno ljubavno pismo igrama u kojima smo uživali kad smo bili mali - kada ste za lutanje i eksperimentiranje dobivali nagrade, umjesto da samo idete od točke A do točke B. Nadamo se da će vas nasmijati i nadamo se da uživate u tom putovanju jednako onoliko koliko smo mi uživali radeći na njemu“, rekao je redatelj Alex Hutchinson.

Ako vam takvo što zvuči privlačno, Journey to the Savage Planet možete nabaviti za PC ekskluzivno putem Epic Games Storea, PlayStation 4 i Xbox One. Kritičari su prilično zadovoljni onime što su vidjeli, a za više detalja o igri posjetite jednako neobične službene stranice.

Avantura The Blind Prophet nakon par odgoda ima datum izlaska

Iako se ne može mjeriti s ostalim velikim uspjesima na Kickstarteru, malo manje od 13 tisuća eura bilo je dovoljno razvojnom timu Ars Goetia da napravi i dovrši mračnu point and click avanturu The Blind Prophet. Tim je u tri navrata objavljivao datum izlaska, a najnoviji i onaj koji se više ne bi trebao mijenjati doznali smo danas. „Trenutno smo u završnim fazama poliranja kako bi bili sigurni da igračima pružimo savršeno iskustvo. Posao je uskoro gotov i sto posto smo sigurni oko novog datuma izlaska.“ On glasi 5. veljače za PC verziju igre.

Nakon što riješe taj dio, tim će se baciti na izradu portova za Switch, PS4, Xbox One i mobilne uređaje. The Blind Prophet prati apostola Bartholomeusa kojemu je cilj osloboditi iskvaren grad Rotbork i suočiti se za „Velikim Zlom“ koje se u njemu krije. Iako je igra mračna, tim kaže da humora ne nedostaje, one koji vole mozgalice čekaju svakakvi zadaci, a one koji vole ozbiljnije tematike i priče trebalo bi dočekati i to. Službene stranice trenutno nisu u funkciji, ali za više informacija možete pogledati one na Kickstarteru ili Steamu.

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition izašao za PS4 i Xbox One

Još jedan RPG za koji je zaslužan Obsidian Entertainment, Pillars of Eternity II: Deadfire, mogli smo prije dvije godine zaigrati na računalima. Kao i za original, tim je poručio da će nekad pripremiti verzije za konzole, a za dvije od tri trenutno najvažnije od sada je dostupan Ultimate Edition. Oni koji igraju na Xboxu One i PlayStationu 4 mogu ga nabaviti po cijeni od 60 eura u PSN, odnosno Microsoftovoj trgovini.

Ova verzija igre uključuje sve ono što je za PC izašlo – od besplatnih nadogradnji, do ekspanzija Beast of Winter, Forgotten Sanctum i Seeker, Slayer, Survivor. Obsidian je pripremio ogroman svijet koji možete istražiti s NPC-jevima koji vam odgovaraju, a osim pješke, velik značaj stavljen je na brodove, pomorske bitke i plovidbu. Što se ostatka tiče, možete birati želite li Turn-Based Mode ili Classic Real-Time with Pause, pa ima za svakog ponešto. Sve informacije o svijetu Deadfirea pronaći ćete na ovim stranicama, a ako čekate verziju za Switch, ona će izaći tijekom 2020. godine.

Zombie Army 4 nije još izašao, ali su poznati dodatni sadržaji

Za manje od tjedan dana ćemo opet moći ubijati naciste koji su usput hodajući mrtvaci, samo u malo drugačijem obliku. Rebellion se u Zombie Army 4: Dead War odlučio na kooperativno napucavanje, koje možete igrati sami ako baš želite, ali će vam vjerojatno biti zabavnije ako vam se netko pridruži. Uz horde zombija, čekaju vas i razni drugi, prilično ružni, neprijatelji, hrpa oružja, obilje krvi i kampanja, a iako nisu izdali osnovnu igru, članovi tima su nas odlučili obavijestiti o tome što nas čeka u narednih nekoliko mjeseci.

Prva stvar je mini kampanja Hell Cult koja će se sastojati od tri misije i nešto drugih sadržaja, a o njoj će Rebellion više popričati uskoro. Za Horde Mode će tim izdavati nove mape koje će biti besplatne za sve igrače koji imaju osnovnu igru, a ostatak Season Passa izgleda ovako: četiri nova lika, 9 paketa oružja, pet kozmetičkih dodataka za ta oružja i četiri paketa obleke za likove. Ako želite imati pristup svim tim sadržajima, razvojni tim preporučuje Super Deluxe Edition koji možete već sada nabaviti za 79,99 eura, a ako vas to ne zanima, samo osnovna igra prodavat će se za 49,99 eura. Zombie Army 4: Dead War izlazi 4. veljače za PC ekskluzivno putem Epic Games Storea, PlayStation 4 i Xbox One. Za one koji žele više informacija mogu ih potražiti na službenim stranicama.