Od sada i Kim Kardashian postaje dio Fortnitea!

Napokon imamo i mi razlog da pišemo o Kim Kardashian, a vi da klikate na ono što nikada ne biste. Dogodila se suradnja između Fortnitea i Kim Kardashian, o uzbudljivim detaljima u nastavku...

Svijet battle royale igara uskoro će postati bogatiji za još jednu globalnu zvijezdu. Prema pisanju portala Polygon, reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian postaje najnoviji "dodatak" Fortnite univerzumu, donoseći sa sobom ne samo svoj lik, već i emote koji rekreira njenu slavnu sliku iz 2014. godine.

Igračima će od subote, 13. prosinca, u Item Shopu biti dostupne dvije varijante Kim Kardashian skina. Prva, ikonična varijanta, prikazuje ju u prepoznatljivom crnom, uskom odijelu od lateksa sa svezanom kosom. Druga varijanta nudi ležerniji izgled s dugim bijelim kaputom i raspuštenom kosom.

Ako želite doći do glavnog skina prije svih ostalih, i to besplatno, imate priliku sudjelovati u Kim Kardashian kupu. Natjecanje se održava danas, a najbolji igrači osvojit će ikoničnu varijantu skina kao glavnu nagradu. To znači da ćete se moći hvaliti novim izgledom u igri puna 24 sata prije nego što ga drugi uopće dobiju priliku kupiti za 1.500 V-Bucksa.

Uz dva skina, u ponudi će se naći i "Slurp the Internet" emote, temeljen na njenom poznatom fotografiranju za časopis Paper iz 2014. godine. U animaciji, Kim balansira čašu šampanjca na stopalu, ispaljuje mlaz Slurp Juicea u luku iznad svoje glave, a zatim hvata čašu i ispija sadržaj.

Naravno, paket ne bi bio potpun bez dodatne kozmetike. Tu su još i Back Bling u obliku prstenastog svjetla za snimanje, jedrilica (glider) u obliku privatnog mlažnjaka te torbica za šminku. Sudeći prema prethodnim paketima skinova, očekuje se da će cijela kolekcija koštati oko 3.000 V-Bucksa.

Ukoliko vam se ideja igranja kao Kim u Fortniteu ne sviđa, ne brinite. Igra nudi bezbroj drugih svjetova za istraživanje, poput otoka inspiriranog serijalom Percy Jackson, koji je toliko opsežan da ga mnogi smatraju gotovo samostalnom igrom.