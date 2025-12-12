Od sada i Kim Kardashian postaje dio Fortnitea!

Napokon imamo i mi razlog da pišemo o Kim Kardashian, a vi da klikate na ono što nikada ne biste. Dogodila se suradnja između Fortnitea i Kim Kardashian, o uzbudljivim detaljima u nastavku...

Bug.hr petak, 12. prosinca 2025. u 06:30
📷 Epic Games
Epic Games

Svijet battle royale igara uskoro će postati bogatiji za još jednu globalnu zvijezdu. Prema pisanju portala Polygon, reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian postaje najnoviji "dodatak" Fortnite univerzumu, donoseći sa sobom ne samo svoj lik, već i emote koji rekreira njenu slavnu sliku iz 2014. godine.

Igračima će od subote, 13. prosinca, u Item Shopu biti dostupne dvije varijante Kim Kardashian skina. Prva, ikonična varijanta, prikazuje ju u prepoznatljivom crnom, uskom odijelu od lateksa sa svezanom kosom. Druga varijanta nudi ležerniji izgled s dugim bijelim kaputom i raspuštenom kosom.

Ako želite doći do glavnog skina prije svih ostalih, i to besplatno, imate priliku sudjelovati u Kim Kardashian kupu. Natjecanje se održava danas, a najbolji igrači osvojit će ikoničnu varijantu skina kao glavnu nagradu. To znači da ćete se moći hvaliti novim izgledom u igri puna 24 sata prije nego što ga drugi uopće dobiju priliku kupiti za 1.500 V-Bucksa.

Uz dva skina, u ponudi će se naći i "Slurp the Internet" emote, temeljen na njenom poznatom fotografiranju za časopis Paper iz 2014. godine. U animaciji, Kim balansira čašu šampanjca na stopalu, ispaljuje mlaz Slurp Juicea u luku iznad svoje glave, a zatim hvata čašu i ispija sadržaj.

Naravno, paket ne bi bio potpun bez dodatne kozmetike. Tu su još i Back Bling u obliku prstenastog svjetla za snimanje, jedrilica (glider) u obliku privatnog mlažnjaka te torbica za šminku. Sudeći prema prethodnim paketima skinova, očekuje se da će cijela kolekcija koštati oko 3.000 V-Bucksa.

Ukoliko vam se ideja igranja kao Kim u Fortniteu ne sviđa, ne brinite. Igra nudi bezbroj drugih svjetova za istraživanje, poput otoka inspiriranog serijalom Percy Jackson, koji je toliko opsežan da ga mnogi smatraju gotovo samostalnom igrom.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi