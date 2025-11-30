Danas u Fortniteu izlazi izgubljeno poglavlje Tarantinovog Kill Billa

"Izgubljeno poglavlje" Kill Billa izlazi danas – i to u formi koja bi mogla iznenaditi čak i najveće obožavatelje. Nakon silnih nagađanja o trećem nastavku, novi dodatak franšizi ipak dolazi, a radi se o adaptaciji prethodno neiskorištenog poglavlja scenarija u animirani kratki film pod nazivom Izgubljeno poglavlje: Yukiina osveta (The Lost Chapter: Yuki's Revenge).

U ovom dijelu priče Yuki, sestra Gogo Yubari, progoni Mladenku (The Bride) kako bi osvetila ubojstvo svoje sestre. Quentin Tarantino je udružio snage s Epic Gamesom kako bi do sad neobjavljenu priču oživio u Fortniteu. Izgubljeno poglavlje traje osam minuta, a Uma Thurman ponovo utjelovljuje Mladenku. Korištenjem Unreal Enginea i motion capture tehnologije, glumačke su izvedbe prenesene na igrajuću platformu. Unreal Engine prikazuje likove u stvarnom vremenu, a prilikom snimanja izvedbi može testirati poze i izraze lica te birati što najbolje funkcionira.

Animirani film, kao dio ekskluzivne i ograničene kino-distribucije filma Kill Bill: The Whole Bloody Affair, koji dvodijelni filmski serijal spaja u jedno maratonsko ostvarenje od ukupno 218 minuta, također stiže i na velika platna, premda samo u SAD-u, Kanadi i Velikoj Britaniji.

Iako se isprva činilo da će Fortnite samo licencirati Tarantinove likove, Epic Games je tražio novi sadržaj povezan s franšizom u trajanju do 12 minuta, a kako Izgubljeno poglavlje ritmički nije odgovaralo franšizi, sada će konačno ugledati svijetlo dana. Cilj je ove suradnje okupiti nostalgične obožavatelje Kill Bill franšize i Fortnitea, a sudeći prema foršpanu, kreatori su ovom dijelu priče pristupili uz veliku dozu kreativne slobode.

Izgubljeno poglavlje: Yukiina osveta u Fortniteu izlazi danas u 20:00 sati po srednjoeuropskom vremenu.