Pips: Stiže li nova zarazna igra koja će nadmašiti Wordle?

Divizija za igre The New York Timesa, poznata po globalnim hitovima kao što su Wordle i Connections, lansirala je novu logičku zagonetku pod nazivom Pips. Prema pisanju Economic Timesa, ova igra inspirirana dominama već privlači veliku pažnju i smatra se sljedećim velikim uspjehom medijskog diva, ključnim za njihovu strategiju privlačenja i zadržavanja pretplatnika.

Za razliku od dosadašnjih igara koje su se uglavnom oslanjale na riječi, Pips se u potpunosti odmiče od križaljki i anagrama te se fokusira isključivo na logiku. U svojoj srži, igra se temelji na principima domina, gdje igrači moraju rasporediti pločice prema strogim pravilima o broju točkica (engl. pips) u svakom polju ili retku. Neke zagonetke zahtijevaju jednake vrijednosti, dok druge traže specifične zbrojeve. Koncept se, prema riječima kreatora, temelji na "ravnoteži i redu". Lakše razine mogu imati samo četiri ili pet pločica, dok najteže idu i do šesnaest. Nema mjerača vremena ni kazni, a igrači mogu ispravljati pogreške dok ne ispune sve uvjete.

Lansiranje nove igre za New York Times Games je velik događaj, s obzirom na to da u svoju stalnu postavu dodaju tek jednu igru godišnje. Posljednji veliki dodatak bio je Connections 2023. godine, koji je brzo postao globalni fenomen s 3,3 milijarde odigranih partija u 2024. godini. Wordle, koji je NYT akvizirao 2022., i dalje dominira s više od 5,3 milijardi odigranih partija prošle godine. Pips je prošao beta testiranje u Kanadi, gdje je izazvao oduševljenje, a nakon što je privremeno povučen radi dorade, forumi i grupe posvećene zagonetkama bile su prepune rasprava o njegovom povratku.

Jonathan Knight, viši potpredsjednik i voditelj NYT Gamesa, izjavio je kako je ideja za Pips nastala 2024. godine, a vodilja je bila stvoriti nešto originalno, ali istovremeno poznato. Za razliku od masovnih digitalnih igara koje koriste umjetnu inteligenciju za generiranje beskonačnih varijacija, svaku Pips zagonetku ručno izrađuju urednici. "Uvijek postoji osoba iza igre", rekao je Ian Livengood, urednik zagonetki za Pips. "U doba AI-ja i računalno generiranih algoritama, to djeluje gotovo osvježavajuće."

Dizajn Pipsa slijedi prepoznatljivu "manje je više" strategiju Timesa. Igra je vizualno jednostavna, intuitivna i dizajnirana da se završi za nekoliko minuta, namjerno izbjegavajući agresivne taktike angažmana uobičajene u industriji. "Igra se uklapa u vaš život. Ne pokušavamo vas zadržati u aplikaciji 24 sata dnevno", objasnio je Knight. Ova strategija se pokazala uspješnom, s obzirom na to da su njihove zagonetke u 2024. odigrane čak 11,1 milijardu puta.

Iako analitičari Pips već uspoređuju s Wordleom zbog jednostavnosti i dnevnog formata, ključna razlika leži u vještinama koje zahtijeva. Dok se Wordle oslanja na vokabular, Pips privlači ljubitelje brojeva i logičkog rješavanja problema, čime dijeli DNA sa Sudokuom. Hoće li dosegnuti viralnost Wordlea ostaje za vidjeti, no NYT je duboko uvjeren da će igrači koji već svakodnevno rješavaju njihove druge zagonetke rado dodati i Pips u svoju dnevnu rutinu.