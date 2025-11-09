Wordle postaje osobniji: pretplatnici odsad mogu kreirati vlastite zagonetke

Nova funkcija "Create Your Wordle Puzzle" omogućuje pretplatnicima NYT Gamesa dizajniranje osobnih izazova i dijeljenje putem poveznice s kim god žele, neovisno o njihovoj pretplati

Sandro Vrbanus nedjelja, 9. studenog 2025. u 06:30

New York Times Games, odjel koji je vlasnik megapopularne mozgalice Wordle, predstavio je novu funkcionalnost za tu igru pogađanja riječi. Funkcija nazvana "Create Your Wordle Puzzle" (Kreiraj svoju Wordle zagonetku) dostupna je pretplatnicima i omogućuje im stvaranje personaliziranih zagonetki, koje pak mogu podijeliti s prijateljima i obitelji.

Personalizirani izazovi

Redovni korisnici i oni koji plaćaju pristup nizu NYT-ovih igara na ovaj način mogu pretvoriti interne šale, posebne trenutke ili osobne poruke u prilagođene izazove unutar poznatog sučelja Wordlea. Alat za kreiranje dostupan je pretplatnicima u paketima "All Access" i "Games". Igrači tamo mogu unijeti rješenje dugo od četiri do sedam slova, navesti ime autora te dodati opcionalnu pomoć (hint) za rješavanje.

Nakon što je zagonetka stvorena, autor dobiva jedinstveni URL za nju, koji može podijeliti s drugima – kako bi oni pokušali riješiti prilagođenu zagonetku. Iako je za stvaranje zagonetke potrebna pretplata, za igranje prilagođenih zagonetki primljenih putem poveznice nije potrebna pretplata. Dakle, omogućeno je igranje svima koje autor izazova na to pozove.

📷 NYT Games
NYT Games

Wordle je i dalje vrlo igran

Ovaj se dodatak nadovezuje na već postojeći trend dijeljenja rezultata s prijateljima, inovaciju koja je učinila Wordle globalno popularnim hitom u vrlo kratkom vremenu, kad ga je Josh Wardle lansirao krajem 2021. godine. Iz kompanije navode da njihovi igrači ionako već vole dijeliti svoje Wordle rezultate u grupnim razgovorima i na društvenim mrežama, ističući da uobičajenog dana više od 2000 ljudi podijeli svoj rezultat – svake sekunde.

Pretplatnici mogu kreirati vlastite zagonetke unutar aplikacije New York Times Games na iOS-u i Androidu, kao i putem mobilnog weba te desktop sučelja. Primjer "uradi sam" Wordlea pronađite ovdje.



