Pokrenuta velika zimska rasprodaja na Steamu koja uključuje i glasovanje za najbolje igre

Ukoliko vam je nakon nabavke poklona za "pod bor" ostalo što na računu, Steam Winter Sale će se pobrinuti da završite godinu u na nuli, jer popusti su više no dobri

Prema planu i programu, jučer je pokrenut Steam Winter Sale, prigodna zimska rasprodaja koja se svake godine održava u ovo doba. Na istoj je moguće uhvatiti prilično dobre popuste na igre, pa je primjerice Dark Souls III moguće kupiti uz 75 posto sniženu cijenu za 14,99 eura. Trenutno aktualna druga sezona Witchera koja je nedavno objavljena na Netflixu će možda nagnati nekog novog fana da ga pokuša i zaigrati, pri čemu će posljednje izdanje ovog serijala, The Witcher III: Wild Hunt, platiti samo 5,99 eura, što je, koliko nas sjećanje služi, najniža cijena ovog naslova ikada.

Osim popularnih cijena, Steam Winter Sale donosi i glasovanje za najbolje igre u nekoliko kategorija, uključujući i onu za Igru godine. U spomenutoj su nam na izbor Valheim, New World, Forza Horizon 5, Resident Evil Village, ali i Cyberpunk 2077 za kojeg smo već ranije rekli da dobiva sve više pozitivnih kritika. Glasovanjem zarađujemo Winter Sale Trading Cards, dok svaka dva dana imamo priliku pokupiti besplatnu animiranu naljepnicu, što kolekcionari takvih virtualnih dobara svakako neće propustiti. Za kraj ćemo samo spomenuti kako slični popusti na igre vrijede i na Epic Games Storeu na kojem je za one skuplje od 14,99 dolara moguće koristiti promotivni kupon od 10 dolara neograničeno, te da Steam Winter Sale traje do 5. siječnja što je sasvim dovoljno vremena da kupite sve što ste planirali.