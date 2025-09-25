Prikazan je prvi trailer novog Marvel's Wolverinea i iznenađujuće je brutalan

Sony ima razloga za zadovoljstvo s obzirom da su mediji danas puni njihove nove ekskluzive Marvel's Wolverine. Zahvaljujući odličnom poslu na Marvel's Spider-Manu, njegovom nastavku te spin-offu Miles Morales, posao izrade dodijeljen je provjerenoj ekipi Insomniac Gamesa kojima očito leži žanr akcijskih avantura sa superherojima u glavnim ulogama. Vidjevši promotivni trailer, možemo zaključiti da će i nova igra smještena u svijet Marvelovih likova biti odlična i, za razliku od prethodnih, iznimno brutalna.

U njemu je prikazan Wolverine kako komada protivnike svojim kandžama, juri motorom, skakuće po krovovima i vođen bijesom očito se ludo zabavlja, a sve djeluje iznimno fluidno i privlačno. Usporedo s njim, objavljen je i dodatni video u kojem je ekipa Insomniaca prikazala iznimne detalje vezane uz brutalnost na koje paze tijekom izrade.

Igračima se obratio i Liam McIntyre, australski glumac kojeg smo upoznali kao glas JD Fenixa u serijalu Gears of War, zapovjednika Pyrea u Star Wars Resistanceu, a glumio je i u televizijskom serijalu Spartacus. Kako kaže McIntyre, uloga Wolverinea u igri mu je jedna od najvećih časti, jedna od najvećih odgovornosti i jedna od "najkul" stvari koje je u životu napravio.

Marvel's Wolverine očekujemo na tržištu iduće jeseni isključivo na PlayStationu 5, a kao i sa serijalom Spider-Man, vjerujemo da će ubrzo nakon toga biti objavljen i za PC.