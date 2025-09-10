Producent Battlefielda 6 svjestan je da su vozila u beti bila preslaba te rade na balansiranju

Nedavna testiranja Battlefielda 6 developerima su ukazala na brojne nedostatke koje moraju ispraviti prije izlaska idućeg mjeseca, među kojima su i preslaba vozila

Damir Radešić srijeda, 10. rujna 2025. u 15:44

Baš kao i brojni znatiželjnici koji su zaigrali neki od krugova beta testiranja Battlefielda 6, i sami smo se uvjerili koliko su vozila krhka i podložna destrukciji. Tenkovi i borbena vozila pješadije u rukama vještog igrača, uz potporu inženjera koji će krpati rupe, još i imaju neke šanse, no uzmemo li u obzir da spomenuta klasa može nositi do pet raketa i protuoklopskih mina, te da na mapama postoje stacionarna AT oružja, jasno je da život unutar oklopa nije dugotrajan. To posebno vrijedi za džipove koji su nestajali u plamenu čim bi ih protivnik uočio.

Srećom po igrače, developeri su itekako svjesni problema, što je mjesec dana prije izlaska finalne verzije potvrdio vodeći producent David Sirland. Kako sam kaže, to je pitanje balansiranja općenito i aktivno rade na tome da bi igru doveli u red. Dodaje i kako situacija ipak nije bila toliko loša, jer „u početku je bolje imati slaba vozila nego prejaka“, budući da igrači s vremenom nauče njima bolje upravljati. Nadamo se da ćemo se 10. listopada, kada je zakazan izlazak Battlefielda 6, osobno moći uvjeriti da su prigovore na račun „papirnatih“ tenkova, helikoptera i ostale vojne opreme shvatili ozbiljno.



