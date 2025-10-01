Šesnaest godina stari Prototype dobio je zakrpu koja daje naslutiti da je remaster blizu

Jučer su Prototype i njegov nastavak dobili zakrpe koje omogućuju igranje na suvremenim konfiguracijama bez modova, ali još su značajnija neočekivana otkrića ispod „haube“

Od prvog Prototypea prošlo je šesnaest godina, a od nastavka tri godine manje, no još uvijek pamtimo kako su Alex Mercer i narednik James Heller mogli mijenjati svoja tijela i pretvarati udove u smrtonosna oružja. Dapače, zahvaljujući virusu kojim je vojska pokušala stvoriti biološko oružje, dobili su i dodatne moći u rangu Spider-Mana, što je skakutanje po ulicama i krovovima Manhattana činilo još zabavnijim.

Kako je ekipa Radical Entertainmenta nakon izlaska drugog dijela svedena na šačicu programera koji su služili kao ispomoć ostalim timovima unutar Activisiona, oba Prototypea su s vremenom zastarjela i nitko se o njima nije brinuo, pa je igranje na suvremenim računalima bilo moguće isključivo zahvaljujući modifikacijama.

Na iznenađenje mnogih, jučer su oba nastavka dobila zakrpe od 600 megabajta koje na Steamu nisu čak ni popraćene uobičajenim objavama što se u njima krije. Jedino što uistinu donose za igrivost jest prilagodba današnjim konfiguracijama, pa ih je moguće igrati i bez modova, no zajednica je odmah počela čeprkati po podacima i naišla na zanimljive činjenice.

Ne samo da se u zahvalama, koje se obično prikazuju na kraju igre, spominje Ubisoft Connect version, već su novost Beenox i Demonware, manji timovi podrške iz Activisiona. Ipak, najveće je iznenađenje spominjanje Iron Galaxy Studiosa, majstora poznatih po odličnim remasterima i preradama konzolaških igara za PC, kao što su Spyro Reignited Trilogy, Uncharted: Legacy of Thieves Collection i Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

Zbog toga se javnost uzburkala i svi su mišljenja da spomenuti developeri rade na remasterima, što uopće nije suluda ideja s obzirom na to da su oba Prototypea bile odlične akcijske avanture koje su svojedobno predstavile svježe ideje.