Slučajno otkriven datum izlaska za Age of Wonders: Planetfall

Strateški serijal Age of Wonders će ove godine navršiti 20 godina, a najnovija igra u serijalu koja će biti drugačija od ostalih najavljena je sredinom svibnja prošle godine. Age of Wonders: Planetfall će po prvi puta imati znanstveno-fantastičnu umjesto fantazijske tematike, a na njemu radi tim koji je zaslužan i za sve prethodne nastavke, Triumph Studios.

Do sada smo dobili osnovne informacije o tome što ćemo raditi, ali ni tim ni izdavač Paradox Interactive nisu bili spremni reći točno kada ćemo igru zaigrati. Spominjali su se ljetni mjeseci ove godine, da bi nam sada taj podatak, vjerojatno slučajno, došao od Microsofta, točnije njihove trgovine. Iako na Steamu trenutno još uvijek stoji samo okvirna 2019. godina za izlazak, u njihovoj trgovini stoji točan datum izlaska:

Ni prvi ni zadnji put da se u igraćoj industriji ovako nešto dogodi

Ako je to točno, spoj taktičke borbe na poteze i izgradnju carstva u stilu 4X strategija moći ćemo zaigrati 6. kolovoza. Osim datuma izlaska, u Microsoftovoj trgovini se nalaze tri verzije igre koje ćemo moći kupiti: standardna koja uključuje samo igru, Deluxe koja dodaje dodatan scenariji i neke kozmetičke dodatke i Premium koja uz sve navedeno ima i Season Pass. Najjeftinija verzija igre košta 50 eura, srednja se prodaje za 60, a najskuplja košta 90 eura.

Iako nije tipično za ovaj žanr, Age of Wonders: Planetfall ćete osim na računalima moći zaigrati na PlayStationu 4 i Xboxu One. Triumph Studios i Paradox Interactive se još nisu službeno oglasili oko datuma izlaska, ali sve što je do sada objavljeno o igri možete pronaći na službenim stranicama. Najnoviji trailer koji prikazuje kako će igra izgledati u pokretu možete pogledati ispod teksta, a ako se izdavač javi i kaže da je ovaj datum izlaska netočan, obavijestit ćemo vas.

Dodatak:

Nedugo nakon pisanja ove vijesti Paradox je potvrdio datum izlaska za sve spomenute platforme, što znači da ćete Planetfall moći zaigrati 6. kolovoza, a ako ste zainteresirani predbilježbe možete odraditi odmah sad. Uz to smo dobili pregršt novih slika:

Kao i novi trailer koji se bavi pričom: