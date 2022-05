Sve više glasina da bismo The Last of Us remake mogli zaigrati do kraja godine

Prve glasine su pokrenute prije više od godinu dana, a o vrlo skorom izlasku obnovljene verzije iznimno popularne PlayStation ekskluzive The Last of Us stižu naznake iz sve više povjerljivih izvora

Veliki hit The Last of Us je objavljen 2013. za PlayStation 3, da bi za godinu dana Sony izbacio remasterirano izdanje za PS4. Bez obzira što je riječ o sada već devet godina starom naslovu, The Last of Us i dalje slovi kao jedna od ponajboljih akcijskih avantura koja se igra i dan danas, a u samo prvih tjedan dana zabilježio je prodaju od 1,3 milijuna primjeraka, dok je ta brojka do 2018. narasla na nevjerojatnih 17 milijuna kopija.

U međuvremenu je objavljen i nastavak, The Last of Us Part II, a kako znamo, HBO već na veliko priprema televizijski serijal u kojem će Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian) utjeloviti Joela, dok je za Ellie zadužena Bella Ramsey (Game of Thrones).

Prve vijesti o remakeu The Last of Usa za PlayStation 5 su se pojavile prošle godine kada je Bloomberg prenio vijest da je posao prebačen sa Sonyjevog internog tima Visual Arts Service Group na originalne developere Naughty Dog. Nakon toga je uslijedila šutnja da bi početkom ove godine glasine nicale kao gljive poslije kiše.

Naime, jedan od članova razvojnog tima je u opisu poslova tvrtke naveo kako rade na "nenajavljenom remakeu" što je vrlo brzo uklonjeno, no Tom Henderson čije su se ranije glasine pokazale točnima je u siječnju prenio kako od više izvora dobiva informacije da je verzija za PS5 gotovo dovršena i da bi se mogla pojaviti u drugoj polovici ove godine.

Pridružio mu se kolega Jeff Grubb, novinar GamesBeata, koji ima debele veze u industriji igara, a isti je potvrdio da "stalno sluša kako bi remake trebao biti objavljen ove godine", te je prilično siguran da bi se to moglo dogoditi u listopadu ili studenom.

Iako Naughty Dog i Sony još uvijek mudro šute, potvrđeno je da developeri rade na multiplayer komponenti za The Last of Us Part II koju igrači čekaju predugo, te da surađuju s ekipom HBO na serijalu čije je prikazivanje zakazano za iduću godinu.