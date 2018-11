Telltale Games pred zatvaranjem, neke igre nestale sa Steama

Krajem rujna počele su kružiti glasine kako je Telltale Games, razvojni tim kojeg igrači znaju po igrama kao što su The Walking Dead, The Wolf Among Us i Tales From the Borderlands, otpustio većinu radnika te kako će uskoro zatvoriti svoja vrata. Prvi dio glasina potvrđen je istog dana, a predsjednik studija Pete Hawley je rekao kako će on i još 25 drugih radnika raditi do daljenjga te kako nema planova za trajno zatvaranje.

Ipak, izgleda kako taj plan nije bilo održiv i prema novostima koje je objavio portal GameDaily.biz, Telltale je unajmio tvrku Sherwood Partners koja će odraditi proces likvidacije i studio će uskoro zbilja zatvoriti svoja vrata. Uz to, neke su njihove igre nestale sa Steama i više ih nije moguće kupiti - među njima su Tales of Monkey Island i Back to the Future.

Po novome bivši predsjednik je obrisao svoj Twitter profil, na svu sreću ljubitelja serijala The Walking Dead će razvojni tim Skybound Games dovršiti posljednju sezonu (koja je u jednom trenutku povučena iz prodaje, da bi se na kraju vratila u sve digitalne trgovine), igra koja je trebala biti rađena po uzoru na Netflixovu popularnu seriju Stranger Things će vjerojatno završiti u rukama nekog drugog razvojnog tima, dok je velika vjerojatnost da druga sezona The Wolf Among Us nikad neće ugledati svjetlo dana.

Ovime se gotovo dvomjesečna trakavica polagano privodi kraju, a u čijim će rukama zavrišiti svi IP-ovi koje je Telltale imao u svom vlasništvu zasad nije poznato. Na službenom Twitter profilu od 25. rujna nema nikakvih novosti, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li se netko oglasiti o konačnom zatvaranju već kad najnovije informacije još nitko nije prokomentirao. Šteta što je cijela priča ovako završila i nadamo se da će bivši zaposlenici i svjetovi koje su stvorili završiti na pravim mjestima.