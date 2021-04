Treća sezona za Call of Duty Black Ops Cold War i Warzone starta u četvrtak

Igrači Call of Duty Black Ops Cold Wara i Warzonea s nestrpljenjem čekaju 22. travanj kada bi službeno trebala započeti njihova treća sezona. Ova donosi nastavak sage o Adleru, specijalni događaj, nove operativce, oružja i mape, nove sadržaje za Outbreak način igranja i tako redom. Priča kaže kako su Frank Woods i njegov udarni tim i dalje u potrazi za Rusellom Adlerom, no Nagine snage ih u tome ometaju što nije nužno loše obzirom da prikupljeni podaci ukazuju na Verdansk i "Orao" bi im uskoro mogao pasti u šake. Adler je okosnica specijalnog vremenski ograničenog događaja "Hunt for Adler" koji će biti aktivan i u Black Ops Cold Waru i u Warzoneu, a cilj je prikupiti podatke o Adlerovom skrovištu i time otključati nove nagrade. Ispunjenje cijelog seta izazova igračima daruje poseban Adlerov skin kojeg je moguće koristiti u obje igre.

Igrači će imati priliku zaigrati i s novim bojovnicima, od kojih je Wraith (sabotaža) dostupna od samog početka sezone, dok će Antonov (bombaš) i Knight (bliska borba) biti dostupni u posebnim ponudama tijekom sezone. Na radost mnogih, developeri će uvrstiti i legendarnog lika iz Modern Warfarea, Captain Pricea, koji će se pojaviti opremljen za hladnoratovsko puškaranje, a ovog operativca će dobiti svi igrači koji se jednostavno logiraju nakon početka sezone u Black Ops Cold War uz napomenu da ga mogu koristiti i u Warzoneu.

Developeri ovim poglavljem uvode i šest novih oružja, kao i četiri nove multiplayer mape za Black Ops Cold War od kojih će nas Yamantau (6vs6) odvesti u sovjetsku bazu na planinskim vrhovima, Diesel (6vs6, 2vs2, 3vs3) u američku pustopoljinu, Standoff (6vs6) je povratnik iz Black Opsa II, dok je Duga smještena na Ural i namijenjena je napucavanju više timova. Potonja će postati igriva nešto kasnije na polovici sezone u klasičnom multiplayeru, no nedugo nakon pokretanja bit će dostupna u Outbreak načinu igranja, odnosno zombijima.

Dakako, i sam Warzone će dobiti niz nadogradnji, a kako je svega toga previše za vijest, preporuka je, za one koje zanima, posjetiti službeni web i doznati sve detalje iz prve ruke. "Težina" nadogradnje za Black Ops Cold War varira između 8 i 12 gigabajta ovisno o tome na čemu igrate, dok je ona za Warzone otprilike 26 gigabajta za sve platforme. Usput, kad već spominjemo Warzone, recimo da je nedavno iskrsnuo podatak da je do sada u varanju uhvaćeno gotovo pola milijuna igrača kojima su računi zaključani zauvijek i priliku za novim igranjem mogu dobiti samo nabavkom novog ključa, a varalice koje se ponovo uhvati u prljavim rabotama će dobiti hardversko zaključavanje. Čisto napomena, da se netko ne "zaigra" previše.