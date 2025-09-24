Tvorac originalnog X-COM-a ima želju za nastavkom Phoenix Pointa

Julian Gollop je nedavno izjavio kako razmišlja o nastavku Phoenix Pointa, duhovnog nasljednika X-COM-a s kojim se ovaj dizajner proslavio

Damir Radešić srijeda, 24. rujna 2025. u 13:22

Nakon raspada Mythos Gamesa s kojima potpisuje Laser Squad, UFO: Enemy Unknown i X-COM: Apocalypse, Julian Gollop se okušao na nekoliko projekata, no uvijek je razmišljao o duhovnom nasljedniku serijala X-COM koji je u međuvremenu dospio u ruke Firaxisa, što je pak rezultiralo odličnim remakeovima. Gollop je svoju viziju počeo ostvarivati osnivanjem Snapshot Gamesa pod čijim je imenom prije šest godina objavio Phoenix Point, poteznu strategiju kojom je trebao ispuniti svoj san.

Nažalost, kako sam kaže, bili su pod stalnim pritiskom, te je igra u nekoliko navrata odgađana, a i kada se pojavila, bila je prepuna tehničkih nedostataka, a mnogi igrači su se žalili i na kompleksnost, što je bila direktna posljedica nedostatka kvalitenog tutoriala.

Dodatni problem predstavljala je činjenica da je u to doba Epic Games Store žudio za ekskluzivama i davao bolje uvjete developerima, pa je i Gollop s njima potpisao jednogodišnji ugovor zbog čega je izlazak kasnio na Steamu. Kako sam kaže, uvrštavanjem u ponudu Steama su se stvari popravile, no šteta je već bila napravljena.

Phoenix Point njegov autor naziva ambicioznim i neobičnim projektom jer su u prepoznatljivu igrivost željeli dodati nešto što u poteznim strategijama ne viđamo. Da su bili na pravom putu potvrđuju pozitivne kritike na „ručno“ ciljanje, što je igračima davalo pogled iz prvog lica na stvari koje vide i koje mogu pogoditi.

Iako je igra prema Metacriticu dobila prosječnih 74 posto, koliko smo joj i mi u našem osvrtu dali, što nije loše, ali nije ni sjajno, Gollop nije odustao od ideje o nastavku. Upitan planira li se vratiti Phoenix Pointu, kratko je odgovorio kako trenutno ne može potvrditi da će to u nekom trenutku biti moguće, ali svakako bi htio raditi na novom poglavlju.



